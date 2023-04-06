Nissan Türkiye deprem bölgesine örnek teşkil edecek bir yardım kampanyasına başladı. Mart ayında 607 adet otomobil satan marka müşterilerinin yüzde 40’a yakını deprem bölgesine yaklaşık 4 milyon lira bağışlamış oldu. Marka bölgedeki kuruluşlara 20 bin lira yardımda bulunan müşterilerine liste fiyatının 20 bin lira altına araç sattı.

Nissan Türkiye deprem bölgesine örnek teşkil edecek bir yardım kampanyasına başladı. Mart ayında 607 adet otomobil satan marka müşterilerinin yüzde 40’a yakını deprem bölgesine yaklaşık 4 milyon lira bağışlamış oldu. Marka bölgedeki kuruluşlara 20 bin lira yardımda bulunan müşterilerine liste fiyatının 20 bin lira altına araç sattı. Türkiye’yi derinden etkileyen depremin ardından vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla 1 milyon Euro’ya varan bir nakdi yardım bağışında bulunan Nissan, öncü bir müşteri bağış programı ile afet yardım çalışmalarına desteğini genişletti.

20 BİN LİRA BAĞIŞ YAPANA 20 BİN LİRA İNDİRİM

Nissan Türkiye ve bayileri, AFAD, AHBAP, AKUT veya Kızılay’a 20 bin TL bağış yapan müşterilerine bağış makbuzlarını Nissan yetkili satıcılarına ibraz etmeleri halinde bu meblağı, satın alacakları aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatından düşüyor. Nissan Türkiye, depremden etkilenen bölgelere acil gıda ve giysi malzemesi göndermek de dahil olmak üzere deprem sonrasında sağladığı desteği genişletmek için müşterileri ve bayileriyle birlikte hareket ederek, depremin yaralarını sarmayı hedefliyor. Kampanya kapsamında Nissan Türkiye, bayileri ve müşterileri bir ayda 4 milyon TL’yi aşkın ek bağışın AFAD, AHBAP, AKUT ve Kızılay’a bağışlanmasına vesile oldu.

SATILAN ARAÇLARIMIZIN

YÜZDE 40’I KAMPANYAYA DAHİL OLDU

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem kampanya sonuçları ile ilgili şunları söyledi: “Satılan araçlarımızın yüzde 40’ı bağış kampanyasına katıldı ve 4 milyon TL’nin üzerinde ek bağış bayilerimizin de desteğiyle ilgili kurumlara bağışlandı. Deprem sürecinin ve yıkımın unutulmaması, burada etkilenen hayatların yeniden kurulmasına destek olunması için tüm yardımların sürdürülebilir kılınmasına önem veriyoruz. Nisan ayında da devam edecek kampanyamızla ilgili kurumlara 10 milyon TL’lik bağışın ulaşmasına aracı olmayı hedefliyoruz. Kampanyamız aracılığıyla deprem bölgesinin yaralarını sarmaya katkıda bulunan tüm Nissan sahiplerine teşekkür ederim.” dedi.