Tesla Model Y ile Türkiye pazarına girdi

Tesla Türkiye Model Y satışına başladı. Uzun bir süredir Türkiye’de hazırlık yapan marka, resmi olarak fiyatlarını da duyurdu. Türkiye’nin ek Çin vergisi sonrasında Model 3 hazırlıklarını yapan marka, keskin bir U dönüşü yaparak Türkiye pazarına Model Y ile girmeye karar verdi.

Tesla Türkiye Model Y satışına başladı. Uzun bir süredir Türkiye’de hazırlık yapan marka, resmi olarak fiyatlarını da duyurdu. Türkiye’nin ek Çin vergisi sonrasında Model 3 hazırlıklarını yapan marka, keskin bir U dönüşü yaparak Türkiye pazarına Model Y ile girmeye karar verdi. C-SUV gövde tipine sahip olan model rekabetçi sayılabilecek bir fiyat avantajıyla dikkat çekerken demode vergi sistemi Tesla’yı da çarptı.

VERGİSİZ FİYATI 878 BİN VERGİLİSİ 1.6 MİLYON TL

Model Y’nin Türkiye fiyatı 1.6 milyon TL olarak açıklandı. Aracın vergisiz fiyatı da 878 bin 190 TL oldu. Bu etiket markanın sunduğu 3 farklı versiyonun baz yani giriş modeli. Eğer daha fazla uzun menzilli modeli tercih ederseniz 1.7 milyon liraya çıkmanız gerekecek. Onun da vergisiz fiyatı 918 bin 570 lira. Tabi bu fiyatlar teslimat sürelerine göre değişkenlik gösterecektir. Tesla’nın internet sitesinde yer alan görsellere göre, aracın verilen fiyatlarının altında tahmini olarak not düşülmüş.

EN UZUN MENZİL 533 KİLOMETRE

Tesla Model Y’nin başlangıç versiyonu 430 kilometre menzile sahip. Araç maksimum saatte 217 kilometre hızla sınırlandırılırken, 0’dan 100 kilometreye de 6,9 saniyede çıkıyor. Ver bu versiyon sadece arkadan itişli olarak sunulacak. Uzun menzilli Tesla Model Y isterseniz 533 kilometrelik versiyon var. 4 çeker olan bu seçenek 217 km/s hıza kadar ulaşabiliyor. Aynı zamanda 0-100 km/s hızlanması da 5 saniye. Daha performanslı Model Y için Perfomance serisi var. 514 kilometre menzili olan otomobilin maksimum hızı da 250 km/s. 0-100 km/s için 3.7 saniye yetiyor. Türkiye’de satışa sunulan Model Y’ler standart otopilotla teslim edilecek. Gelişmiş otopilot ve akıllı çağrı sistemi gibi özelliklere ise opsiyonla yani ek ücret ödeyerek sahip olunabilecek.

TESLA TÜRKİYE’DE NASIL SİPARİŞ EDİLEBİLİR?

Tesla Türkiye’de nasıl sipariş edilecek? Tüm dünyada olduğu gibi Tesla Model Y Türkiye’de de sadece online olarak sipariş edilecek. Sipariş vermek için yine online olarak 10 bin liralık bir ön ödeme alınıyor. Böylece teslimat süreci başlıyor. Fakat sipariş verdiğiniz zamandan değil. Aracın geldiği günkü fiyatına göre şekilleniyor. İlk teslimatlar ise Mayıs 2023 itibarıyla yapılacağı söyleniyor. Siparişinizi online olarak verdiğinizde teslimat zamanını da ekran üzerinden görebileceksiniz. Teslimatlar şimdilik İstanbul’dan yapılacak. Araçlar Berlin’deki fabrikada üretiliyor. Aynı zamanda servis İstanbul’da olacak. Mobil servis hizmeti de sunacaklar.

SUPERCHARGER KWH ÜCRETİ 6.90 TL

Şarj konusunda da Tesla ‘Supercharger’ noktaları hizmet vermeye başladı. 250 kw gücünde olan istasyonlar tüm elektrikli modellere açık olacak. Kwh başına ücretlendirme 8.6 TL olacak. Eğer Tesla sahibiyseniz kwh başına şarj maliyeti 6.90 TL’den başlayacak, 7.70 TL’ye kadar çıkacak.