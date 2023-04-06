Geçen sene Kia EV6

şimdi Hyundai IONIQ 6

en iyisi seçildi

Hyundai’nin en yeni elektrikli modeli olan IONIQ 6, New York Otomobil Fuarı’ndan en iyi elektrikli otomobil ödülüyle döndü. Geçen yıl da aynı platformda üretilen Kia EV6 Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) seçilmişti.

Hyundai’nin en yeni elektrikli modeli olan IONIQ 6, New York Otomobil Fuarı’ndan en iyi elektrikli otomobil ödülüyle döndü. Geçen yıl da aynı platformda üretilen Kia EV6 Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) seçilmişti. Hyundai, dünya çapında büyük beğeni toplayan “Electrified Streamliner” modeli IONIQ 6 ile önemli bir başarıya daha imzasını attı. Benzersiz aerodinamik tasarımı ve 614 km gibi uzun sürüş menzili sayesinde uluslararası ödüller kazanan IONIQ 6, New York Otomobil Fuarı (NYIAS) esnasında düzenlenen yarışmada uzman jüri üyelerinin de favorisi oldu.

3 ÖDÜL BİRDEN ALDI

IONIQ 6, aynı anda prestijli “2023 Dünyada Yılın Otomobili”, “2023 Dünyanın Elektrikli Aracı” ve “2023 Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı” ödüllerini kazanarak hem marka imajına hem de markanın elektrifikasyon stratejisine katkıda bulundu. Toplam 32 ülkeden 100 otomotiv gazetecisinden oluşan WCOTY jürileri, tamamı 2022 yılında satışa sunulan ilk üç finalist arasından IONIQ 6’yı birinci seçti. Bu özel seçim, Hyundai’nin Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinde üst üste ikinci kez üçlü ödülü aldığı anlamına da geliyor. Jüri, geçen yıl da bir başka elektrikli Hyundai modeli olan IONIQ 5’i de aynı kategorilerde kazanan olarak belirlemişti.

614 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Araç sahipleriyle her zaman duygusal düzeyde bir bağlantı kurmak isteyen Hyundai, IONIQ 6’nın tasarımı ve sunduğu konfor öğeleriyle önemli bir yol katetmiş oldu. Cesur ve aerodinamik tasarım, olağanüstü menzil sağlamak için aerodinamik verimlilikle birleştirilirken böylece 0.21 cd gibi oldukça düşük bir sürtünme katsayısı elde edildi. Elektrikli otomobiller arasındaki en aerodinamik ve en verimli EV’lerden biri olan IONIQ 6, tek bir şarjla WLTP normlarına uygun bir şekilde 614 km menzil sunuyor.

2022’de Yılın Otomobili seçilen Kia EV6, GT versiyonuyla dünyanın saygın otomobil ödülleri arasında gösterilen ‘Dünya Otomobil Ödülleri’nde ‘Dünyanın En İyi Performans Otomobili’ ödülüne layık görüldü.

EN PERFORMANSLISI OLDU

New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda düzenlenen ödül programında 32 ülkeden 100 otomotiv gazetecisinin oylarıyla kazananlar belirlendi. Yılda en az bin adet üretilen, genel karakteri performans odaklı olan ve iki ya da daha fazla pazarda (Avrupa, Çin, Amerika vb.) satışa sunulması gereken araçların değerlendirildiği ‘Dünyanın En İyi Performans Otomobili’ kategorisinde Kia EV6 GT; sahip olduğu üstün niteliklerle ödülün sahibi oldu.