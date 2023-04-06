Ford şimdi de E-Transit Courier için kolları sıvadı

Ford Otosan elektrikli ticari araç atılımını kısa bir süre önce devraldığı Romanya’daki Craiova fabrikasında devam ettiriyor. Ford Otosan’ın İstanbul’daki Ar&Ge merkezinde geliştirilen E-Transit Courier için de şimdi start veriliyor.

Ford Otosan elektrikli ticari araç atılımını kısa bir süre önce devraldığı Romanya’daki Craiova fabrikasında devam ettiriyor. Ford Otosan’ın İstanbul’daki Ar&Ge merkezinde geliştirilen E-Transit Courier için de şimdi start veriliyor. İstanbul’da tanıtılan model, ticari segmentte beklentileri karşılamaya hazırlanıyor. Müşterilerin daha verimli çalışması için Ford Pro’nun yazılım ve bağlı hizmetler platformuna entegre, tamamen bağlantılı E-Transit Courier, mevcut modele göre yüzde 25 daha fazla yük hacmi ve daha fazla taşıma kapasitesi sunuyor.

TASARIMI KÖLN VE DUNTON EKİBİYLE GELİŞTİRİLDİ

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, “Üretim gücümüzün yanı sıra mühendislik ve tasarım yetkinliklerimizin son göstergesi E-Transit Courier ile Ford’un elektriklenme yolculuğundaki rolümüzü artırmaya devam ediyoruz. Hem elektrikli hem de içten yanmalı motor alternatifleriyle müşterilerimizle buluşturacağımız yeni Courier’in tasarımını Dunton ve Köln’deki Ford tasarım ekipleriyle geliştirmekten ve mühendisliğinin tüm sorumluluğunu almaktan büyük gurur duyuyoruz. Ford Otosan olarak bizi her daim geleceğe taşıyacak araçları geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ÖNCE BENZİNLİ VE DİZEL GELECEK

Tasarım ve mühendisliğine ek olarak üretimi de Ford Otosan tarafından Craiova fabrikasında gerçekleşecek olan E-Transit Courier’nin 2023 yılında benzinli ve dizel versiyonları, 2024 yılında da elektrikli versiyonu satışa sunulacak.

100 KW MOTOR GÜCÜNE SAHİP OLACAK

E-Transit Courier’nin tamamen elektrikli güç aktarma organları, güçlü 100 kW motor ve tek pedallı sürüş kabiliyeti dahil olmak üzere müşterilere tavizsiz bir sürüş deneyimi sunmak üzere tasarlandı. Ford Pro Şarj, şarj sürecini optimize etmeye yardımcı olan donanım kurulumu ve yönetim yazılımı da dahil olmak üzere ev, depo ve halka açık noktalarda şarj için çözüm sunuyor. Ford Pro Charging yazılımı aracılığıyla basitleştirilen faturalama ve yönetim süreçleri, işletmelerin iş araçlarını eve götürmelerini ve kamuya açık şarjı kolaylaştırmayı da destekliyor. Evde 11 kW AC’lik akım ile 5,7 saatte şarj1 olması hedeflenen E-Transit Courier’in evde şarjı tercih eden müşteriler arasında popüler olması bekleniyor. Ayrıca geceleri daha uygun elektrik tarifesinden yararlanmak için SYNC ekranı veya şarj yazılımı kullanılarak şarj planlanması yapılabiliyor. Halka açık yerlerde şarj için 100 kW’a kadar DC hızlı şarj özelliği ile aracın 10 dakika şarj1 edilmesi ile 87 km menzil eklemesi, 35 dakikadan kısa sürede ise yüzde 10 ila 80 arasında şarj olması ön görülüyor. Ayrıca E-Transit Courier halka açık şarj cihazlarını içermesi planlanan BlueOval Şarj Ağı ile birlikte geliyor.

İKİ EURO PALETİ AYNI ANDA TAŞIYABİLECEK

E-Transit Courier’in tamamen yeni gövde tasarımı tüm boyutlarda daha fazla yük kapasitesi sunuyor. 1.220 mm’ye çıkarılan arka tekerlek arası genişlik sayesinde kompakt van ilk kez iki Euro paleti aynı anda taşıyabiliyor. 2,9 m3 toplam kargo hacmi ise bir önceki modele göre yüzde %25 daha fazla. Buna ek olarak aracın hacmi, 2.600 mm’den uzun kalas veya boru gibi nesneleri taşımasına imkân veren yeni yük geçişli bölme özelliği kullanılarak daha da artırılabiliyor. Tamamen elektrikli modelin azami taşıma kapasitesi2 700 kg, azami çekme ağırlığı ise 750 kg3.

TEKNOLOJİ ODAKLI İÇ TASARIM

“Digiboard” gösterge panelinde Ford’un en yeni SYNC 4 sistemine sahip 12 inçlik dokunmatik orta ekran bulunuyor. İlerleyen dönemlerde Türkiye marketinde de yer alacak olan aboneliğe dayalı Bağlı Navigasyon trafik, park, şarj ve bölgeye özgü koşullarla ilgili güncellemelerle üretkenliği artırabiliyor ve sürücünün iş yükünü azaltabiliyor. Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay uyumluluğu ise standart4. Yenilikçi, sınıfında benzersiz “Office Pack” dizüstü bilgisayar kullanmayı, evrak doldurmayı veya kabinde mola vermeyi daha kolay ve rahat hale getirmek için katlanabilir düz bir çalışma yüzeyi ve aydınlatma içeriyor. Sürücü ve yük güvenliği ise E-Transit Courier’in tasarımında en önemli konulardan. E-Transit Courier, standart olarak sunduğu kapsamlı gelişmiş sürücü destek sistemleri ile segmentte yeni bir mihenk taşını oluşturuyor5. Opsiyonel olarak sunulan Şerit Ortalama ve Dur & Kalk özellikli Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Çapraz Trafik Uyarısı özellikli Kör Nokta Bilgi Sistemi, Kavşak Asistanı ve Geri Fren Asistanı şehir içi sürüşlerde sürücünün daha rahat olmasını sağlıyor.