Castrol plastik kullanımını azaltıyor

Castrol Avrupa’daki sekiz üretim tesisinden biri olan ve üretilen ürünlerin 24 ülkeye ihraç edildiği Gemlik tesisine 5,5 milyon dolarlık bir hızlı dolum hattı yatırımı yapıldı. Üretiminde yüzde 20 daha az plastik kullanılmasına rağmen 2 kat daha sağlam olan ambalajlar, yeni tasarımı sayesinde yüzde 50 daha etkin raf kullanımına da imkân veriyor.

Castrol, sürdürülebilirlik stratejisiyle; karbon ayak izini düşürmek, operasyon kaynaklı atıkları azaltmak ve insanların hayatlarını daha iyi hale getirmek başlıklarında 3 hedefe odaklanıyor. Bu hedefleri gerçekleştirmek için Türkiye’de ve dünyada birçok projeye yatırım yapıyor. Castrol, bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen 2 yıllık araştırma-geliştirme çalışmaları ve küresel lojistik kriterlerin incelenmesi sonucunda bugüne kadar kullandığı en verimli ambalajları tasarladı. İlk aşamada 1, 3 ve 4 litrelik plastik ürün ambalajları değiştiriliyor. Proje kapsamında Castrol’ün Avrupa’daki sekiz üretim tesisinden biri olan ve üretilen ürünlerin 24 ülkeye ihraç edildiği Gemlik tesisine 5,5 milyon dolarlık bir hızlı dolum hattı yatırımı yapıldı. Bu yatırım sonucunda da Avrupa’da yeni ambalajları ilk kullanacak fabrika Gemlik üretim tesisi oldu. Kurulan yeni hat ile üretim sırasında ortaya çıkan plastik atık miktarı azalıyor ve farklı ürün gramajları arasında sorunsuz geçiş sağlanıyor. Daha kısa sürede daha çok ambalajın dolumu sağlanarak zaman tasarrufu ve enerji verimliliği sağlanıyor.

AMBALAJLAR DA HİBRİT OLUYOR

Hayata geçirilen bu proje ile Gemlik tesisine yeni bir dolum hattı kurduklarını belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Direktörü Ayhan Köksal, yeni hızlı dolum hattının öncekine göre 2,2 kat daha hızlı olduğunu ve farklı boyutlarda ambalajları doldurmaya uygun olduğunu belirtiyor. Tesisin ilk robotik paletizörünün de bu hatta yer aldığını söyleyen Köksal, “Yeni ambalajlarımızın üretimi de bu hat üzerinde gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bu iki projeyi Gemlik’te eş zamanlı olarak hayata geçirdik. Bu hat önümüzdeki dönemde üretim kapasitemizi artırmamıza da yardımcı olacak” diyerek hedeflerinin 120 milyon litrenin üzerinde madeni yağ üretmek olduğunun altını çiziyor.

ÜRETİMDE YÜZDE 20 DAHA AZ PLASTİK

Üretiminde yüzde 20 daha az plastik kullanılmasına rağmen 2 kat daha sağlam olan ambalajlar, yeni tasarımı sayesinde yüzde 50 daha etkin raf kullanımına da imkân veriyor. Kullanılan plastiği azaltıp lojistik avantaj sağlamasının yanında üretim sırasında ortaya çıkan atık miktarını azalttıklarını ve karbon salımını da aşağıya çektiklerini söyleyen Castrol TUCA Direktörü Ayhan Köksal, “Yeni ambalajların üretiminde kullanılan plastik miktarı yaklaşık 300 ton, karbon emisyonu ise yaklaşık 12 ton daha az. Ayrıca önceki ambalajlarda yer alan sivri köşelerin daha yumuşak kenarlar haline getirilmesi ve yeni tasarım sayesinde sağlamlığı da artırdık. Yine bu yeni tasarım sayesinde bir palet içerisine çok daha fazla ürün sığdırabiliyoruz. Bunun sonucunda da 2023 yılında yaklaşık 7 bin palet daha az kullanacağız. Bu da palet üretiminde 300 ağaç daha az kullanılacağı anlamına geliyor. Gemlik tesisine yaptığımız bu yatırım sonucunda hem üretim sırasında kullanılan plastik atığı azalttık hem de karbon ayak izimizi düşürerek daha az çevresel etki yarattık” diyor.