Citroen C3 ELLE ile geldi

Citroen ve ELLE iş birliği, C3 ile devam ediyor. Model, 1.2 PureTech 110 HP EAT6 motoruyla ve 665 bin liralık fiyatıyla Türkiye pazarında özel bir konuma yerleşiyor.

Citroen ve ELLE iş birliği, C3 ile devam ediyor. Model, 1.2 PureTech 110 HP EAT6 motoruyla ve 665 bin liralık fiyatıyla Türkiye pazarında özel bir konuma yerleşiyor. Citroën, ELLE ile olan macerasına yeni C3 ELLE adındaki sınırlı özel seri ile devam ediyor. B Segmenti’nin en konforlu ve verimli seçeneklerinin başında gelen Citroën C3’ün bu özel versiyonu, ELLE Dergisi’nin 21 Kasım 1945 tarihinde yayınlanan ilk sayısına atıfta bulunuyor. Siyah şerit üzerine sade beyaz harflerle “1945’ten Beri Ve Sonsuza Dek” imzasını atarak dikkat çekiyor. İki ikonik Fransız marka arasındaki ortaklık, moda, zarafet, rahatlık ve sosyal konular üzerinden kadınlara hitap etmeye yönelik ortak bir tutkudan doğdu.

YENİ RENK PAKETİ DE VAR

Citroën C3 ELLE, ELLE logosunun renklerine gönderme yaparak beyaz veya siyah olmak üzere iki tavan rengi seçeneğiyle standart olarak çift renk sunuluyor. Asaletle eşanlamlı siyah ve saflık ile sadeliği simgeleyen beyaz; kum, kutup beyazı, çelik gri, platin gri veya parlak siyah olmak üzere gövde renkleriyle kombine edilebiliyor. Yeni mat gümüş mavi renk paketi ile C3’ün çekiciliği vurgulanıyor. Metalik vurgulara sahip derin bir buzul mavisi, taze ve modern görünümüyle tüm gövde renkleriyle kusursuz uyum sağlıyor. Airbump® ekleri, ızgaradaki far ekleri ve tavan etiketinin çevresini kaplayan renkli vurgular, Citroën C3 ELLE’in yeni renkleriyle uyum sağlıyor.

İÇ MEKANDA KİŞİSELLEŞTİRME

Kişiselleştirme iç mekanda devam ederken, yeni mat gümüş mavi renk paketi ile kusursuz uyumlu bir ambiyans elde ediliyor. İki renkli Advanced Comfort koltuklarda ana döşeme olarak açık Prusya grisi kumaş kullanılırken, sırtlıkların üst kısımlarında koyu mavi-gri tonlarında rüzgar grisi Alcantara kullanılıyor. Yeniden yorumlanan şerit desene sahip marka logosu baskılı dekoratif şerit, mavimsi saten vurgularla sırtlığın üst kısmını koltuğun geri kalanından ayırıyor. Değişen malzemeler ön konsoldaki kalite algısını arttırıyor. İlk kez özel versiyonda, genelde premium versiyonlarda kullanılan Alcantara, C3 ELLE versiyonunun ön konsolunda kullanım buluyor. Mat rüzgar grisi, renk paketinin buzlu efektli metalik mavi çerçeveyle kontrast oluşturuyor. Ayrıca Alcantara’nın zarif ve şık yüzeyini yine mavi tonlarda çift dikey dikiş tamamlıyor. Beyaz ana renk ve siyah şeritle çevrelenen ELLE logosu, zemin paspaslarının arka planında net olarak görünüyor. Anahtarlık ve araç içi çanta da Citroën ve ELLE ortaklığının iki logosunu gururla sergiliyor.