Daha ayı devirmeden bin adet sattı

Mart ayında yüzde 8,5’luk pazar payına ulaşan Peugeot Türkiye, 8 bin 857 adetle ilk 3’e girdi. Toplamda 18 bin adetlik satış rakamına imza atan marka, yeni tanıttığı 408 modelinden de ilk ayda bin adet sattı.

Mart ayında yüzde 8,5’luk pazar payına ulaşan Peugeot Türkiye, 8 bin 857 adetle ilk 3’e girdi. Toplamda 18 bin adetlik satış rakamına imza atan marka, yeni tanıttığı 408 modelinden de ilk ayda bin adet sattı. Kısa bir süre önce 408 modelini Türkiye’de satışa sunarak tüm dikkatleri üzerine çeken PEUGEOT, birbirinden iddialı modelleriyle satış grafiğini artırmaya devam ediyor. Yıla 57 bin adetlik satış hedefiyle başlayan PEUGEOT, Mart ayında elde ettiği satış rakamlarıyla önemli bir başarıya daha imzasını attı. Yılın ilk 3 aylık döneminde 18 bin 194 adetlik satış ve yüzde 7,7’lik paya ulaşan PEUGEOT, toplam pazarda 4’üncü sırada yer aldı. Markanın yeni SUV modeli 408 ise, lansman döneminde 968 adetlik satış ve C-SUV’de yüzde 6,1’lik paya ulaşarak PEUGEOT’nun SUV’de hedeflediği liderlik için öncü rol oynayacağını gözleri önüne serdi. 2008, 3008, 5008 ve yeni 408 ile tüm SUV segmentlerine damgasını vuran PEUGEOT, ilk 3 ayda gerçekleştirdiği 10 bin 500 adetlik SUV satışı ile yüzde 14,6’lık paya ulaştı. Binek araç pazarında ağırlığını artıran PEUGEOT, hafif ticari araçta da güçlü bir artış sağladı. Mart ayında 1983 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştiren PEUGEOT, yüzde 8,0’lık pazar payıyla bu segmentte 4’üncülüğe ulaştı. Marka, ilk 3 aylık dönemde de 4 bin 427 adetlik satışla 4’üncü sırada yer aldı ve yüzde 7,6 pazar payına ulaştı.

HEDEF SUV’DE ZİRVE

Yılın ilk 3 aylık dönemini güçlü bir performansla geride bıraktıklarını söyleyen PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Mart ayında gerçekleştirdiğimiz 8 bin 857 adetlik satış rakamıyla toplam pazarda 3’üncü sırada yer aldık. İlk 3 ayda ulaştığımız 18 bin adedin üzerindeki satış rakamıyla, sene sonu hedefimiz olan 57 bin adede doğru adımlarımızı hızlandırıyoruz. Markamıza tüketicilerinden çok yoğun bir ilgi var. Daha fazla araç temin ederek daha fazla müşterimizi otomobil sahibi yapmayı hedefliyoruz” dedi. 2023 yılı için hedefledikleri 57 bin adetlik satış rakamının PEUGEOT’ya yüzde 7,3’lük pazar payı getireceğini vurgulayan Gülin Reyhanoğlu, şöyle devam etti: “Bu PEUGEOT markası için çok önem arz ediyor. Zira bu sonucu elde etmeyi başarırsak PEUGEOT markasının Türkiye tarihindeki rekor satışına imza atmış olacağız. Bu 57 bin adetlik hedef satışımızın yüzde 54’ünün yani 30 bin 500 adedinin SUV modellerimiz olmasını hedefliyoruz. Burada 408’in bir başka önemli görevi var. Bu sene PEUGEOT olarak Türkiye’de SUV pazarının tekrar lider markası olmayı hedefliyoruz.Yeni 408 de bu liderlik hedefine giden yolda gücümüze güç katacak. Bununla birlikte yılı yaklaşık 16 bin adetlik hafif ticari araç satışıyla tamamlayı arzuluyoruz. 2022 yılını hafif ticari araçlarda 6’ncı sırada kapattık. Bu sene ise pazarın bu bölümünde yüzde 9’luk bir pazar payı hedefliyoruz ki bu sonuç bizi hafif ticari araç pazarında 3’üncü sıraya çıkartacaktır. PEUGEOT olarak mutlak hedefimiz iki yerli üreticinin hemen arkasından ticari araçta 3’üncü marka olmak.”