ABB Kızıldeniz’e de güç verecek

Suudi Arabistan’ın iddialı Kızıldeniz Projesi, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için ABB’nin güç teknolojisini kullanacak. 28 bin kilometrekarelik bir alanı kaplayan lüks güzergah, 2030 yılında açıldığında yüzde yüz yenilebilir enerji ile faaliyet vermeye başlayacak.

ABB, Suudi Arabistan’ın en büyük sürdürülebilir turizm projesi olan, Kamu Yatırım Fonu’na (PIF) ait Kızıldeniz Projesi’ne güç vermek için görevlendirildi. 28 bin kilometrekarelik bir alana yayılan proje, an itibariyle dünyanın en iddialı yenileme odaklı turizm projelerinden birisi ve 90’ı aşkın adanın yer aldığı bir takımada genelinde doğa ile birinci sınıf konaklamayı bir araya getirecek.

Kızıldeniz Projesi, bölgenin sıra dışı doğal güzelliğini korumak amacıyla çevresel sürdürülebilirlik konusunda bazı taahhütler vadediyor. Balıkçılığın düzenlenmesi, istilacı türlerin ortadan kaldırılmasını, koruma altına alınacak bölgelerinin oluşturulması, rejenerasyonu ve karbon yakalamayı teşvik etmek için yeşil ve mavi habitatların genişletilmesi ve bunlara ek olarak doğaya karşı anlayışlı ve inovatif inşaat yöntemleri, söz konusu taahhütler arasında yer alıyor.

ABB, tatil güzergahının 2030 yılında açıldığında yüzde yüz yenilenebilir enerji ile faaliyet vermesini sağlayacak güç sistemleri ve dijital çözümler tedarik etmek amacıyla The Red Sea Development Company (TRSDC) ile birlikte çalışmaya başladı. Sistem, Kızıldeniz sahasında kurulacak 69 jeneratör üzerinden 36MW güç üretecek, 2500 ila 6300 Amper değerinde 10 adet System pro E power Alçak Gerilim senkronizasyon panosu içeriyor.

Enerji ve varlık yönetimini kullanımı kolay tek bir gösterge panelinde birleştiren son teknolojiye sahip bir bulut çözümü olan ABB Ability™ Energy and Asset Manager, akıllı alçak gerilim senkronizasyon panolarının projedeki kullanımına destek olacak. Bu entegre dijital çözüm, tatil güzergahının varlıklarının ve elektrik sisteminin nasıl performans gösterdiğini tam olarak izleyebilme imkanı sağlayacak. Söz konusu gerçek zamanlı operasyonel veri ve analizlerin kullanılması, performansı optimize etmek ve işletme maliyetlerini azaltmak için bilgiye dayalı kararların alınmasını mümkün kılan bir destek görevi görecek. Çözüm, kesintisiz güç sunmak ve işletme giderlerinde yüzde 45’e varan bir tasarruf sağlamak üzere, verilerin izlenmesi ve düzeltici önlemlerin alınması yoluyla plansız arıza sürelerini azaltmaya destek olacak.

ABB Smart Power Ürün Pazarlama Direktörü Ahmed Waheedeldin, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “ABB’nin teknolojisi, olağanüstü performansı, modülerliği ve kompakt tasarımı ile bu yüksek profilli proje için mükemmel bir çözüm. ABB Ability™ dijital çözümümüz, sistem performansının gerçek zamanlı bir şekilde görünür olmasını sağlayarak tüm faaliyet süresince performansı ve güvenliği en üst düzeye çıkarırken maliyet ve riskin en aza indirilmesine yardımcı olacak.”

“ABB’nin, 2030 yılında açıldığında dijitalleşme ve sürdürülebilir güç konularında yeni standartların belirlenmesinde rol oynayacak gerçek anlamda inovatif bir girişim olan bu projede güvenilir bir ortak olarak tercih edilmesinden dolayı son derece mutluyuz.”