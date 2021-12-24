ABB, Coca-Cola ve Volvo Trucks arasındaki ortaklık sayesinde Noel Baba, İtalya’da hediyelerini tamamen elektrikli bir kamyonla dağıtıyor.

ABB şarj istasyonları, İtalya’nın kuzeyinden güneyine doğru seyahat eden Coca-Cola Noel Baba Kamyonuna güç sağlayacak olan şarj altyapısı güzergahında yer alıyor. Bu şekilde elektrikli araçların sürdürülebilir ve elverişli ulaşım seçenekleri olabileceği ortaya konmuş oluyor. Coca-Cola Magic Tour kapsamında 7-20 Aralık tarihleri arasında yollarda olacak %100 elektrikli ilk Coca-Cola kamyonu, Milano, Bergamo, Napoli ve Catania’da duracak şekilde 1.300 km uzunluğunda bir güzergahı takip edecek. Son teknoloji ürünü Volvo kamyonu, sürdürülebilir bir şekilde şarj ihtiyacını karşılamak için ABB tesislerinde mola verecek: 2019 yılından beri İtalya’daki bütün ABB tesislerine güç sağlayan %100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen bir enerji ile yeniden şarj edilecektir.

İTALYA’DA YOLA ÇIKIYOR

Kent ortamındaki sessizliği ve çok yönlülüğünün yanı sıra sürüş sırasındaki manevra kabiliyeti ve akıcılığıyla tercih edilen Volvo FL Electric, 265 kWh güce sahip dört bataryanın sağladığı 200 kW’lık (272 hp ile eş değer) enerji sayesinde ağırlığı 16,7 tonu bulan Noel hediyelerinin hızlı bir şekilde teslim edilmesine olanak tanıyacak. Coca-Cola Noel kamyonu, ABB’nin İtalya’daki Valdorno fabrikasında son teknolojiler ile ürettiği, bugün dünyanın en hızlısı olarak bilinen hızlı şarj üniteleri ve elektrikli araçların uzun duraklamalarda şarj edebileceği duvar tipi şarj ünitelerine kadar birçok farklı şarj teknolojisinden faydalanacak.

ABB ŞARJ İSTASYONU BAĞIŞLAYACAK

ABB, sürdürülebilir ulaşıma geçiş sürecine destek olmak maksadıyla Magic Tour kapsamında mola verilecek yerel belediyelere ikişer adet şarj istasyonu bağışlayacak. Girişim, yenilenebilir enerjilerin benimsenmesi, tesis enerji verimliliği alanında çeşitli iyileştirmeler ve an itibariyle 10 binden fazla aracın yer aldığı araç filosunun tamamen elektrifikasyonu yoluyla emisyonların azaltılması kapsamında ABB’nin 2030 Sürdürülebilirlik Stratejisinde ortaya koyulan taahhüdün önemli bir parçasını teşkil ediyor. Bu taahhüdün yanı sıra, müşterilerin emisyonlarını CO2 bazında yılda 100 megaton azaltmalarına destek olma hedefi de mevcut; bu rakam, 30 milyon içten yanmalı arabanın trafikten çekilmesi ile eş değer.