Alfa Romeo Tonale ‘nin hibrit ve dizel motor seçeneklerinin lansmanı İstanbul’da gerçekleşti. Tonale’nin, 1.5 litrelik, 160 HP’lik Hibrit motorlu özel serisi “Edizione Specile” temmuz ayında ön siparişe açılmıştı.

Alfa Romeo Tonale ’nin hibrit ve dizel motor seçeneklerinin lansmanı Türkiye’de gerçekleştirildi. Türkiye’nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesindeki en büyük büyüme potansiyeline sahip pazarlar arasında olduğuna değinen Alfa Romeo Global Pazarlama ve İletişim Başkanı Francesco Calcara “1910’dan beri İtalyan Sportifliğini temsil eden Alfa Romeo, Stellantis grubunun ‘global premium’ markası ve Tonale, küresel bir otomobil. Alfa Romeo Tonale, Avustralya’dan Japonya’ya, Amerika’dan Çin’e, tüm global pazarlarda yer alacak. Bu sebeple de Avrupa ve Asya’nın buluşma noktası olan İstanbul, Tonale’yi tanıtmak için mükemmel bir yer” diye konuştu.

2027’DE SIFIR EMİSYON BAŞLIYOR

Calcara “Alfa Romeo, yüzde 0 elektrikli araçtan 2027’de yüzde 0 emisyona” felsefesiyle ilerliyor. Markamız karbon nötr olma yolunda otomobil endüstrisinin en hızlı markası olmayı hedefliyor. 0 emisyona giden yolda markanın yol haritası çok net. 2023 yılında Tonale’nin şarj edilebilir hibrit versiyonu satışta olacak. 2024 yılında ise markanın elektrikli motor gamının yanında ürün gamında yer alacak içten yanmalı motorları satışa sunacağız. 2025’te ise Alfa Romeo’nun ilk tamamen elektrikli modeli tanıtılacak ve plan dahilinde Türkiye pazarında da satışa sunulacak. 2027 yılından itibaren ise Alfa Romeo ürün gamının tamamı elektrikli olacak ve markanın 0 emisyon hedefine ulaşmış olduğunu göreceğiz” dedi.

VERGİ SİSTEMİNE UYGUN MOTORLARI GETİRDİK

Türkiye’de kompakt SUV’ların Premium Otomobil Pazarı’nın yüzde 21,5’lik pay ile en büyük segmentini oluşturduğunu söyleyen Alfa Romeo Türkiye Marka Direktörü Özgür Süslü “Türkiye pazarının müşteri taleplerine ve vergi sistemine uygun küçük hacimli motorları ile Tonale, pazarın en önemli segmentinde Alfa Romeo’nun iddiasını ortaya koyacak. Tonale’nin ürün gamına eklenmesi ile yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın satış rakamını geride bıraktık. Bu yıl sonunda ise geçtiğimiz yılın beş katından fazla satış adedine ulaşacağımızı öngörüyoruz. Özetle Alfa Romeo markası için Türkiye’de yeni ve büyümeye işaret eden bir dönem, Tonale ile başlıyor” dedi.

1.2 MİLYONUN ÜZERİNDE FİYATLA GELDİ

Özgür Süslü, Tonale’nin Premium pazarda sınıfında 1.6 litre dizel motora sahip tek model olarak ayrıştığına da değindi. 7 ileri otomatik şanzımanla kombinlenen hibrit Tonale’ler 1.5 litre 160 HP’lik değişken geometrili Turbo motor ve 48 volt “P2” elektrik motorlu hibrit versiyon ile satışa sunuluyor. Bu versiyon performansını yeni, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Tonale, Ekim ayından itibaren 1.249.000 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatlarla Alfa Romeo showroomlarında yerini aldı.