Kia elektrikte voltajı arttırdı

Kia elektrikli modellerinde Niro ve EV6 ile yeni bir sayfa açıyor. 2 yeni elektrikli modelini Türkiye’de satışa sunan markanın EV satışları 2030’a kadar yüzde 50’yi aşacak.

ALİ YILDIRIM-KIBRIS

Kia yeni EV6 ve Niro modelinin elektrikli yolcuğunu Kıbrıs’ta anlattı. 2021’de ‘İlham Veren Yolculuk’ temasıyla yola çıkan Kia, 2030’a kadar satışların yüzde 50’den fazlasının elektrikli modellerden oluşacağını paylaştı. Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel “Kia, 2027 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceğini açıklamıştı. Yeni EV 6 ve Yeni Niro EV bu strateji doğrultusunda geliştirilen iki yeni modelimiz. Gelecek vizyonumuzla otonom sürüş teknolojilerini tüm araçlarımızda genişletmeyi, elektrikli ya da elektrik destekli motora sahip araçlarımızla hedeflerimize ulaşmayı istiyoruz” dedi. Kia’nın küresel ölçekte 2022 yılı sonunda toplam satışlarının yüzde 5’inin elektrikli araçlardan sağlanacağını söyleyen Ağyel, “Ulaşımın geleceğine yapılan yatırımla birlikte bu oran hızla artacak. 2026’da toplam satışların yüzde 21’i, 2030’da ise yüzde 30’u tam elektrikli araçlardan elde edilecek. Hibrit araçların da dahil edilmesiyle toplam satışlar içerisinde elektrikli ve elektrik destekli araçların payı yüzde 52’ye ulaşacak” şeklinde konuştu.

EV 9 2023’Ü BEKLİYOR

Yeni EV 6 ve Yeni Niro EV’nin Türkiye’ye gelir gelmez büyük ilgi çektiğini söyleyen Ağyel, “2030 yol haritamız kapsamında elektrikli araçlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2023 sonunda da bir diğer SUV gövde tipine sahip elektrikli modelimiz EV 9’u da Türkiye’ye getirerek elektrikli araçlarda da müşterilerimize sunduğumuz alternatifleri geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ KİA NİRO TÜRKİYE’DE

Kia Niro Hibrit, 1.6 litrelik benzinli motor ve 32 kWh elektrik motoruyla 141 PS kombine güç ve 265 Nm kombine tork sunuyor. Kia Niro EV ise 204 PS (150 kW) güç ve 255 Nm torka sahip elektrik motorunu 64,8 kWh batarya ile birleştirerek 460 km (WLTP) sürüş menziline ulaşabiliyor. DC şarj imkânı da sunan Niro, 50 kW DC şarj istasyonlarında 65 dakikada, 100 kW DC istasyonlarda ise 45 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor. Türkiye’de ilk etapta Prestige paket olarak satışa sunulan Kia Niro Hibrit ve Kia Niro EV gelişmiş sürüş destek sistemleri, yolcu güvenliğini ve sürüş rahatlığını artıran ileri teknolojiye sahip özellikleriyle göz dolduruyor. Kia Niro’daki tüm teknik ve donanım özellikler hem hibrit hem de elektrik motorlu seçeneklerde satışa sunuluyor.

4 ÇEKER ELEKTRİKLİ EV6 YOLA ÇIKTI

Kia’nın merakla beklenen EV6 modeli de kısa bir süre önce Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Şimdilik tek versiyon ile satışa sunulan EV6, GT-Line 4×4 versiyonu ile yola çıktı. Uzun menzil, sıfır emisyonlu güç-aktarma sistemi, ileri teknolojili 800V ultra hızlı şarj ve farklı crossover tasarımı ile elektrikli araç dünyasına tamamen yeni bir soluk ve yeni bir yaklaşım getiren EV6, Kia’nın elektrikli araçlar (BEV) için tasarladığı özel platformu (E-GMP) kullanan ilk otomobil olma özelliğini taşıyor.

TEK ŞARJ İLE 506 KİLOMETRE

Gücü ve performansı ile dinamik ve sportif bir sürüş otomobili olarak öne çıkan Kia EV6, sürücülerin bir BEV ile uzun mesafeleri sportif ve eğlenceli bir sürüş ile kat edebileceğini gözler önüne seriyor. Kia EV6, WLTP verilerine göre tek bir şarjla 506 kilometreye kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Ayrıca Avrupa’da kullanılan gelişmiş 800V şarj teknolojisi sayesinde, aracın sadece 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj edilebilmesine olanak tanıyor. 2022’nin son aylarında ise EV6’nın 585 PS güce sahip GT versiyonu satışa sunulacak.