Fiat ve AXA Sigorta arasındaki iş birliği ile kasko poliçelerinde “Akıllı Fiyatlandırma” uygulaması yaygınlaştırılıyor. Böyle Fiat sahipleri sadece araçlarını kullandıkları günün primini ödeyecek.

Fiat ve AXA Sigorta ile kasko iş birliği yaptı. Fiat Connect sigortacılık sektöründeki iş birliklerini artırıyor. Artık, sigorta sektöründe bağlanabilirlik teknolojisinde öncü çalışmaları olan ve Türkiye’nin ilk kişiselleştirilmiş kasko ürününü de sunarak müşterilerine sürüş deneyimini güvenli hale getirmeyi amaçlayan AXA Sigorta müşterileri de Fiat Connect Kasko avantajlarından faydalanabilecek. AXA Sigorta müşterilerinin kasko poliçeleri “Fiat Connect Kasko” ile araçtan temin edilen verilere göre “kişiye özel” belirlenecek ve kasko tutarları sürücünün kullanım şekli ve süresine göre avantajlı hale gelecek. Connect Kasko sayesinde araç sahipleri yüzde 10 daha avantajlı fiyatlarla kasko yaptırabiliyor. Ayrıca yenileme döneminde araç kullanım verileri analiz edilerek hesaplanan sürüş puanına ve otomobillerini kullanmadıkları gün sayısına göre kasko poliçelerinde yüzde 10’un üzerinde indirimden de faydalanabiliyor.

AXA SİGORTA İLE İŞ BİRLİĞNE GİTTİ

Bugüne kadar 7 bin kullanıcıya ulaşan Connect Kasko, kullanıcılarının ilk poliçelerinde toplam 1.550 MTL fayda sağlarken, yenileme yaptıran müşterileri için poliçe fiyatında poliçe başı ortalama 421TL’lik avantaj sağlayarak sürüş güvenliğini destekliyor. Kullanıcılara “veriden değer yaratan” Connect Kasko, poliçe fiyatlamasını kullanım süresi ve sürüş puanı olmak üzere iki temel veri üzerinden hesaplıyor. Poliçeye artı bedel yansıtmadan analiz yapan sisteme göre, sürüş puanı 75’in üzerinde olan kullanıcılara, toplam poliçe tutarı üzerinden maksimum 10 indirim uygulanıyor. Bununla birlikte, araçlarını kullanmadıkları gün süresine göre 250 TL’ye varan indirimler de Fiat Connect kullanıcılarını bekliyor. Söz konusu veriler, poliçe yenileme döneminde AXA Sigorta tarafından değerlendiriliyor ve kasko poliçe indirimleri kişiye özel olarak belirleniyor. Böylece, kasko fiyatlarının içindeki göreceli yüksek risk maliyeti, aracını iyi kullanan sürücüye yansıtılmıyor; kullanım gün sayısı da hesaplamada dikkate alınıyor. Ayrıca, kasko poliçesi satın alanlara yılda 2 kez ve toplamda 30 gün olmak üzere ikame araç hizmeti de sağlanıyor.