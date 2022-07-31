Almanya’da üretimi başlayan yeni Opel Astra Türkiye’ye ne zaman gelecek? Aracın altıncı nesli için eylül ayı işaret ediliyor.

Almanya’da üretimi başlayan yeni Opel Astra Türkiye’ye ne zaman gelecek? Aracın altıncı nesli için eylül ayı işaret ediliyor. Yeni Opel Astra üretimine başlanmasıyla ilgili açıklama yapan Opel CEO’su Florian Huettl, “Yeni Astra, en küçük ayrıntısına kadar tutku ve özveriyle geliştirildi. Rüsselsheim’daki merkezimizde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen bu yeni ürün, bize ek bir ivme kazandıracak” sözleriyle açıklamasını tamamladı. Yeni model bunun yanında kompakt sınıfa getirdiği yeni teknolojilerle oyunun kurallarını yeniden belirliyor. Kullanıcıların sadece üst segment araçlardan tanıdığı yeniliklerin en dikkat çekeni ise; uyarlanabilir, parlamayan Intelli-Lux LED® Pixel Far teknolojisi. Far teknolojisi doğrudan Opel’in amiral gemileri Insignia ile Grandland’dan geliyor; 168 LED hücresiyle kompakt ve orta sınıfta rakiplerinden oldukça ileride bir aydınlatma gücü sunuyor.

ANALOG GÖSTERGELER TARİH OLUYOR

Yeni nesil Astra’nın iç mekânında da adeta zamanda bir sıçrama yaşanıyor. Tamamen dijital Pure Panel sayesinde analog göstergeler tarihe karışıyor. Kullanıcı dostu ve modern grafiklere sahip yeni arayüz (HMI), otomobil tutkunlarına sade ve daha sezgisel bir deneyim sunuyor. Sistem, geniş bir dokunmatik ekran üzerinden kullanılırken, klima kontrolü gibi önemli ayarlar, fiziki düğmeler ile doğrudan seçilebiliyor. Yeni kompakt modelin olağanüstü oturma ergonomisi de Opel’e özgü detaylardan biri. Şirket içinde geliştirilen AGR sertifikalı ön koltuklar özellikle uzun yolculuklarda rakipsiz konfor ve ergonomi sunuyor.