Uzakdoğu’nun Türkiye ilgisine ek gümrük vergisi

Elektrikli araç pazarı büyüdükçe model çeşitliliği de artmaya başladı. Çinli markalar birer birer Türkiye pazarına adım atarken, gelen ek gümrük vergisi dikkat çekti. TAYSAD Başkanı Saydam “Şu anda belki anons etmek için erken ama Uzakdoğulu firmaların Türk otomotiv sanayisi ile yakından ilgilendiğini şimdiden söylemek isterim” dedi.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Türkiye’de elektrikli araç sayısı arttıkça, çeşitlilik de artıyor. Son 6 ay içinde elektrikli araçların sayısı her geçen gün katlanırken, hiç ismi bile duyulmayan birçok Çin markası da dünya pazarlarında boy gösteriyor. Bunun örnekleri şimdilik Türkiye’de resmi olarak 3-4 marka sınırında kalsa da aslında Çinli elektriklilerin sayıları oldukça yüksek. Bu alanda resmi yatırımların hızlandığı söylenirken, asıl hareketliliğin yılın ikinci yarısında olacağı tahmin ediliyor. Bu hareketlilik üzerine ithalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de eklendi. Böylece ithal elektrikli araçlara getirilen yüzde 10 ilave gümrük vergisi, başta Çin ve Japonya olmak üzere Uzakdoğu’dan gelen elektrikli otomobillerin fiyatını vuracak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ YATIRIMINA ÇİN’DEN TALEP YÜKSEK

Konu hakkında değerlendirme yapan Taşıt Araçları Tedarik Sanayii Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, yatırım konusunda değindi. Honda’nın ülkedeki fabrikasını kapatmasının veya Volkswagen’in Manisa’daki yatırımından vazgeçmesinin global bir karar olduğunu aktaran Saydam, yeni yatırımlar konusunda umutlu olduklarını belirtti. Doblo üretiminin İspanya’ya transfer edilmesinin de hatırlatılması üzerinde Saydam “Bir yandan bir model gidiyor ama diğer tarafta sonrası için daha büyük yatırımlardan bahsediliyor. Karşımızdaki muhataplar, ana sanayiler bunu söylüyor. Türkiye’de yatırımı olmayan ana sanayi ve büyük tedarikçi firmaların CEO’ları, Türkiye’yi yakından takip ediyor. Şu anda belki anons etmek için erken ama Uzakdoğulu firmaların Türk otomotiv sanayisi ile yakından ilgilendiğini şimdiden söylemek isterim. Bu konuda görüşmelerin olduğunu söyleyebilirim. Şu anda Türkiye’de anons edilen tüm yatırımlar elektrikli araç üzerine. Şu anda olan batarya yatırımlarının ya da elektrikleşme yatırımlarının yakın gelecekte yapılan anonslarla devam edeceğini görüyoruz. Bunun da olumlu sonuçlarının önümüzdeki 6 ayda çeşitli yatırım anonsları olarak döneceğini biliyoruz. Şu anda olan batarya yatırımlarının ya da elektrikleşme yatırımlarının yakın gelecekte yapılan anonslarla devam edeceğini görüyoruz” şeklinde konuştu.