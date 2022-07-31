Otomobil dönemi bitiyor artık teknoloji konuşuyor

MINI, Yeni Concept Aceman artık bir otomobil değil teknoloji üssü kurmaya başlıyor. Yeni MINI Concept Aceman otomobilinin resmi tanıtımı Köln’de 23-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Gamescon Teknoloji ve Oyun Fuarı’nda gerçekleştirilecek.

MINI, Yeni Concept Aceman artık bir otomobil değil teknoloji üssü kurmaya başlıyor. MINI Cooper ve MINI Countryman modellerinde olduğu gibi Yeni MINI Concept Aceman de markayla özdeşleşen go-kart hissiyle, öncesinde hiç tadılmamış sürükleyici bir dijital deneyime ve çevre dostu olmaya odaklanıyor.

KROM DETAY VE DERİ KAPLAMAYA SON

MINI markasının önceki modellerinde bolca kullanılan krom detaylar Yeni MINI Concept Aceman otomobilinde tamamen kaldırılıyor. Markanın sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda direksiyon, koltuk, ön konsol ve benzeri gibi alanlarda bolca kullanılan ve premium ile lüks algısını artıran detay unsurlar da yerini yüksek kalitede geri dönüştürülmüş kumaş malzemelere bırakıyor. Otomobilde yer alan ve çok işleve sahip fonksiyonel düğmeler arkadan aydınlatmalı kumaş yüzeylerin altına entegre edilerek kullanıma sunuluyor.

YENİ TASARIM DİLİ BAŞLIYOR

Yeni tasarım dili, MINI markasında ilk defa Yeni MINI Concept Aceman ile ete kemiğe bürünüyor. Premium küçük otomobil segmentinde ezber bozan yeni tasarım dili, markanın köklü geçmişine bağlı kalarak, sürdürülebilir olduğu kadar teknolojik ve tutkulu bir araç karakteri ortaya koyuyor. Yeniden yorumlanan gövde ile cam yüzeyler arasındaki geçiş, otomobilin maksimum aerodinamiğine katkı sunuyor. A sütunlarının altında yer alan çapraz biçimli kontur, Klasik Mini’ye atıfta bulunan bir simge olarak dikkat çekiyor.

4 METRELİK UZUNLUK 20 İNÇ JANT

Otomobilin iki tekerleğinin arasında uçtan uca devam eden konik biçimli kordon çizgisi ile geniş çamurluk ağzı tasarımları Yeni MINI Aceman modelinin güçlü ve kaslı duruşunu destekliyor. Bu tasarım detayı, MINI’de türünün ilk örneği ayırt edici kontür çizgileriyle daha belirgin hale getiriliyor. Alışılmışın dışındaki 20 inç büyüklüğündeki alaşım jantlar ile ön ve arka saçak panelleri, MINI Concept Aceman’in MINI sürüş keyfini Crossover otomobilin çok yönlülüğüyle birleştiriyor. Konsept modelin arka tasarımında, koyu renkli tavanın bir parçası gibi görünen tavan spoyleri ve arka camın görsel olarak daha da geriye çekilen yüzeyi ile otomobilin duruşunu güçlendiriyor. Dikey konumlandırılan stop lambaları ise açık ve yatay yüzeylerde sahip olduğu kontrast sayesinde sürüş esasında diğer sürücüleri büyülüyor. Dört kapılı gövdeye sahip Yeni MINI Aceman, 4.05 metre uzunluğa, 1.99 metre genişliğe ve 1.59 metre yüksekliğe sahip.

OLED TEKNOLOJİSİ BAŞLIYOR

Yeni MINI Concept Aceman’in kabini eski modellere nazaran daha net detaylara ve daha rahat bir ortama sahip. OLED teknolojisiyle donatılan ekranın dijital kontrol üniteleriyle kusuruz birleşimi, araç içi bilgi sisteminin kontrolünü kolaylaştırıyor. MINI, Yeni MINI Concept Aceman’in iç mekânında geri dönüştürülmüş materyaller kullanarak markanın sürdürülebilirliğini de artırıyor. Yeni MINI Concept Aceman otomobilinin resmi tanıtımı Köln’de 23-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Gamescon Teknoloji ve Oyun Fuarı’nda gerçekleştirilecek.