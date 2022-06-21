B-SUV’un samurayı olmaya geldi

Toyota’yı uzun yıllardır B-HB segmentinde temsil eden Yaris, yerden yükselerek Yaris Cross ismini aldı. Yaris Cross, lansmana özel 667.800 TL’den başlayan fiyatlarla Toyota plazalardaki yerini aldı.

Toyota’yı uzun yıllardır B-HB segmentinde temsil eden Yaris, yerden yükselerek Yaris Cross ismini aldı. B-SUV’de yeni bir oyuncu olmaya hazırlanan model, kaslı detayları ve dinamik hatlarıyla dikkat çekiyor. Yaris Cross’un ön bölümü, Toyota SUV’larında gördüğümüz imza niteliğindeki tasarım unsurlarını taşıyor. Ön ve alt panjurdaki üst üste konumlanmış ikizkenar ızgara tasarımı, Yaris Cross modelinde de kendisini gösteriyor. Yaris Cross’un dış tasarımında dikkat çeken diğer unsurlar arasında LED ön farlar, LED ön sis farları, 17 inç’e kadar tercih edilebilen alüminyum alaşım jantlar, panoramik cam tavan, LED arka farlar ve sıralı efektli arka sinyal lambaları oldu.

667 BİN 800 LİRADAN GELDİ

Yaris Cross, lansmana özel 667.800 TL’den başlayan fiyatlarla Toyota plazalardaki yerini aldı. B-SUV segmentindeki tek tam hibrit seçeneği olan Toyota Yaris Cross Hybrid ise, 702.600 TL’den başlayan fiyatlara sahip.

YERDEN 170 MM YÜKSELDİ

Geniş iç hacmi ve cam tavan opsiyonuyla ferah ve aydınlık sürüş deneyimi sunan Yaris Cross, Yaris hatchback modeline göre 95 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 240 mm daha uzun olarak tasarlandı. 2,560 mm ölçüsüyle Yaris hatchback ile aynı aks aralığına sahip Yaris Cross’un 170 mm yerden yüksekliği bulunuyor. SUV tasarımına destek veren bu yükseklik, aynı zamanda sürücüye daha iyi bir görüş açısı sunuyor.

HEM HİBRİT HEM DE BENZİNLİ VAR

Toyota’nın yeni SUV’u Yaris Cross, Türkiye’de 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit olmak üzere iki motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Benzinli versiyonlar; Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack; hibrit versiyonlar ise Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack donanım seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

DONANIMI ZENGİN TEKNOLOJİSİ DOLU

Tüm versiyonlarda zengin donanımlarıyla dikkat çeken Yaris Cross modelinde, 8 inç Toyota Touch 2 multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Andriod Auto akıllı telefon entegrasyonları, 7 inç renkli TFT sürücü gösterge ekranı, kablosuz şarj ünitesi, geri görüş kamerası ve elektronik park freni standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte versiyona göre 10 inç ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, çift bölgeli otomatik klima, sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtma özelliği ve ambiyans aydınlatma da araçlarda yer alan özellikler arasında.

397 LİTRELİK BAGAJ

Yaris Cross teknolojik özelliklerinin yanı sıra yolculuklarda da hayatı kolaylaştıracak özelliklerle geliyor. Yaris Cross’un akıllı mühendisliği ve iç yerleşimi sayesinde, 397 litre ile sınıfında rekabetçi bir bagaj hacmi sunuluyor. Arka koltuklar katlandığında ise, bagaj hacmi 1097 litreye kadar çıkıyor. 40:20:40 oranında katlanan koltuklarla birlikte çift katlı ve çift taraflı bagaj tabanı pratikliği daha da artırıyor.

SADECE ELEKTRİKLE SAATTE 130 KM HIZ

Yaris Cross modelinde kullanılan lityum iyon batarya, yüksek verimliliğiyle öne çıkıyor. Bataryada yapılan geliştirmelerle birlikte Yaris Cross Hybrid şehir içi sürüşlerde sıfır emisyon ve sıfır yakıt tüketimiyle daha uzun süre yol alabiliyor. Sadece elektrik motorunu kullanarak 130 km/s hıza kadar çıkabiliyor. Bununla birlikte Yaris Cross Hybrid, yalnızca Passion X-Pack versiyonuna özel olarak sunulan sahra sarı gövde ve siyah tavan renk seçenekleriyle tercih edilebilecek.

YENİ YARİS CROSS FİYAT LİSTESİ