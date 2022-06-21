219 bin liraya 25 dakikada bitti 5 dakikada 300 bin liraya ilan girildi

Citroen Ami ilk kez perakende müşterilerine satışa çıktı. 219 bin liralık fiyat etiketiyle satışa çıkan 50 araç, 25 dakika da tükendi. Fakat bunun ardından ikinci el ilan sitelerindeki Ami sayısı da arttı. 219 bine satılan model ortalama 300 bin liradan ikinci el ilan sitesinde satışa çıktı. Citroen Türkiye’nin elinde ise araç kalmadı.

Citroen Ami ilk kez perakende müşterilerine satışa çıktı. 219 bin liralık fiyat etiketiyle satışa çıkan 50 araç, 25 dakika da tükendi. Fakat bunun ardından ikinci el ilan sitelerindeki Ami sayısı da arttı. 219 bine satılan model ortalama 300 bin liradan ikinci el ilan sitesinde satışa çıktı. Citroen Türkiye’nin elinde ise araç kalmadı. Yalnızca 25 dakika içerisinde satışa çıkan tüm araçlar alıcısını bulurken, her 1 dakikada 2 adet Ami satışı gerçekleşmiş oldu.

400 ADET KURUMSAL 25 ADET PERAKENDE SATTIK

Ami’nin her yaştan kullanıcı için uygun bir çözüm olmasıyla bambaşka bir deneyim sunduğunu vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Ami modelimizi de Türkiye pazarına sunarken ne kadar doğru bir iş yaptığımızı aldığımız karşılıkla görüyoruz. Şehir içi mobilite çözümü Citroën Ami, ilk günden bu yana çok ciddi bir talep görüyor. Lansmanımızdan bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirmiştik. Perakende tarafında da ilk parti araçlarımızın online satış sistemimiz aracılığıyla 25 dakika içerisinde tükenmiş olması gelecekte bu modelin çok daha başarılı yerlere gelebileceğinin ve hedeflerimizin de üzerine çıkabileceğimizin bir göstergesi. Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz %100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami’nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.