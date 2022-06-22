Peugeot 408 tanıtıldı, Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Peugeot 408 resmi olarak ilk kez tanıtılırken, modelin Türkiye’ye ne zaman gelecek? Sorusunun cevabı şimdilik yok. Zira Citroen C5 X ile aynı kaderi paylaşırsa Türkiye pazarına girmesi hayal olabilir.

Peugeot 408 resmi olarak ilk kez tanıtılırken, modelin Türkiye’ye ne zaman gelecek? Sorusunun cevabı şimdilik yok. Zira Citroen C5 X ile aynı kaderi paylaşırsa Türkiye pazarına girmesi hayal olabilir. Keskin tasarım çizgileriyle birlikte ön tasarım, yeni aslan başlı Peugeot logosuna gururla ev sahipliği yapıyor. Arka tamponun ters kesimi göz alıcı profile güçlü bir görünüm kazandırıyor. Yeni Peugeot 408, 20 inçlik jantlar ve 720 mm çapında tekerleklerle yere sağlam basıyor, güven veriyor. Önde, aslan dişi tasarımı ışık imzası, arkada üç pençeli LED stop lambaları gibi detaylar 408’i PEUGEOT ailesine mükemmel bir şekilde entegre ediyor.

4.6 METRE UZUNLUĞUNDA

Yeni Peugeot 408, 4690 mm uzunluk ve 2787 mm dingil mesafesiyle birlikte 188 mm arka koltuk diz mesafesi sunuyor. 536 litre ile oldukça geniş bagaj hacmi arka koltuklar katlandığında 1.611 litreye kadar çıkabiliyor. Yeni Peugeot 408, 1480 mm yüksekliği ile tasarım bütünlüğünü korurken, aerodinamik verimliliği de artıyor.

6 KAMERA 9 RADARLA GÜVENLİ SÜRÜŞ

Yeni Peugeot 408’de sunulan 6 kamera ve 9 radar ile desteklenen sürüş destek sistemleri, daha huzurlu ve güvenli sürüşler sağlıyor. Bu sistemler arasında; Dur&Kalk fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme sistemi, öndeki hayvanları, yayaları veya bisikletlileri uzun farda görünmeden önce algılayan ve sürücüyü uyaran ‘Night Vision’ Gece Görüş Sistemi, Uzun Menzilli Kör Nokta Uyarı Sistemi (75 metre) ve geri manevra anında olası bir tehlikeye karşı uyaran Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi bulunuyor.

İKİ FARKLI GÜÇ VE HİBRİT MOTOR DESTEKLİ

PEUGEOT 408’i harekete geçirme görevini 180 ve 225 HP olmak üzere iki adet şarj edilebilir Hibrit (PHEV) ve 1.2 litrelik PureTech 130 HP benzinli motor üstleniyor. Üç motor seçeneği de 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Gelecek dönemde de tamamen elektrikli bir versiyon motor gamına eklenecek. Yeni PEUGEOT 408 tasarımcıları için verimlilik en önemli konulardan biri oldu. Aerodinamik, hafif yapı ve düşük emisyonlu motorlardan oluşan paket, hem hibrit hem de 130 HP benzinli versiyon için oldukça düşük tüketim anlamına geliyor. Yeni PEUGEOT 408, 2023 başında pazara sunulacak. Küresel hedeflere sahip model, önce Avrupa pazarı için Fransa’nın Mulhouse kentinde, kısa bir süre sonra da Çin pazarı için Çin’deki Chengdu fabrikasında üretilecek.

HİBRİT MOTOR 2 SAATTE ŞARJ OLUYOR

Yeni PEUGEOT 408’de PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8 ve PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8 isimli iki adet şarj edilebilir hibrit motor sunuluyor. 180 e-EAT8; 150 HP güce sahip PureTech benzinli motor ve 81 kW güce sahip elektrikli motora, 225 e-EAT8 ise 180 HP güce sahip PureTech benzinli motor ve 81 kW güce sahip elektrikli motora sahip. Her iki şarj edilebilir hibrit motor da EAT8 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktarıyor. Her iki şarj edilebilir hibrit versiyon da lityum-iyon batarya ile 12,4 kWsa şarj kapasitesine ve 102 kW güce sahip. Şarj standart olarak 3,7 kW tek fazlı şarj cihazı ve isteğe bağlı 7,4 kW tek fazlı şarj cihazı ile gerçekleştiriliyor. 7,4 kW’lik Wall Box ya da tek fazlı entegre şarj cihazı ile tam şarj yaklaşık 1 saat 55 dakika sürerken, 3,7 kW’lik şarj cihazı ile tam şarj yaklaşık 3 saat 50 dakika sürüyor. Standart prizde ise tam şarj süresi yaklaşık 7 saat 30 dakika sürüyor. Ayrıca 3 silindirli 130 HP 1.2 litre PureTech içten yanmalı bir motor seçeneği de bulunuyor. 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman ve start&stop özelliği ile bu motor Euro 6.4 emisyon normunu karşılıyor. İlerleyen dönemde ise tamamen elektrikli versiyon da sunulacak.