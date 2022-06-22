İlk tam elektrikli samuray 1.6 milyon liradan geldi

Türkiye’de ilk kez yüzde 100 elektrikli modelini satışa sunan Subaru Solterra, sürekli dört çeker geleneğini bozmayarak 1 milyon 665 bin liradan geldi. Solterra, 160 kW gücündeki elektrik motoru, 466 km’ye varan sürüş menzili sağlıyor.

Türkiye’de ilk kez yüzde 100 elektrikli modelini satışa sunan Subaru Solterra, sürekli dört çeker geleneğini bozmayarak 1 milyon 665 bin liradan geldi. Solterra, 160 kW gücündeki elektrik motoru, 466 km’ye varan sürüş menzili sağlıyor.

DÖRT ÇEKER GELENEĞİNİ BOZMADI

Sürekli Dört Çeker (AWD) özelliğiyle Subaru’nun güvenlik felsefesinin temelini her türlü yol koşulunda dengeli ve konforu sürüş oluşturuyor. Solterra’nın ön ve arka akslarına yerleştirilmiş dual motoru sayesinde AWD sürüş keyfi bir üst seviyeye ulaşıyor. Ayrıca, X-MODE ve yeni Grip Control özelliği bir elektrikli otomobil için beklentilerin çok ötesinde arazi performansı sağlıyor. 210 mm minimum yerden yüksekliği sayesinde bozuk zeminli yollarda sürüş için ihtiyaç duyulan ideal yüksekliğe sahip gerçek bir SUV.

FİYATI 1.6 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE

Solterra Türkiye’de üç farklı versiyonla satışa sunuluyor. e-Xtreme versiyonu 1.665.900 TL, e-Xclusive versiyonu 1.749.500 TL ve en üst versiyon olan e-Xcellent versiyonu 1.849.500 fiyat ile müşterilerle buluşacak.

441 LİTRELİK BAGAJ

Subaru Solterra’nın 441 lt’lik hacme sahip bagajı iki katlı zemin yapısı sayesinde 71 mm yükseltilebiliyor. Bagajı zemini altında yer alan şarj kablolarını saklamak için kullanılan 10 lt’lik ek bir bölme de bulunuyor. Arka koltukların 60/40 oranında yatmasıyla ise oldukça geniş bir taşıma alanı elde ediliyor.

30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

Uzatılmış menzil ve dünyanın her bölgesindeki farklı şarj cihazlarıyla uyumlu yüksek güç çıkısı Solterra’nın etkinliğini artırıyor. Solterra’nın maksimum DC şarj gücü 150 kW, AC şarj gücü ise 7 kW. Sol ön çamurluk üzerinde Tip 2 ve CCS2 şarj girişleri yer alıyor. Solterra’da Mod 2 ve Mod 3 olmak üzere iki adet AC şarj kablosu ücretsiz olarak sunuluyor. 150 kW kapasiteli DC hızlı şarj, bataryayı 30 dakikada %80 kapasiteye ulaştırırken, batarya ısıtıcıları sayesinde soğuk hava koşullarında da kısa şarj süresi ve istikrarlı güç sağlanıyor. AC şarj ile ise %100 kapasiteye 9.5 saatte*2 ulaşılıyor. 71.4 kWs kapasiteli batarya ile Solterra’nın sürüş menzili 466 km’ye*1 kadar ulaşabiliyor. Aracın enerji tüketimi ise 16.0 kWs/km.