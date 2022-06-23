Alfa Romeo Tonale ile elektriklenmeye başlıyor. Türkiye’de ön satışa sunulan hibrit model, 1.4 milyon liralık fiyat etiketine sahip. Bu yıl için ise satış hedefi 1000 adet.

Alfa Romeo Tonale ile elektriklenmeye başlıyor. Türkiye’de ön satışa sunulan hibrit model, sporcu tasarımıyla dikkat çekiyor. Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü “Tonale’yi Alfa Romeo online satış kanalı üzerinden lansmana özel 1.5 litre 160 beygirlik hibrit motor seçeneğiyle ön satışa sunacağız. Eylül ayından itibaren ise 1.6 litrelik dizel otomatik vites motor seçenekli versiyonu pazara giriş yapacak. Önümüzdeki yıl 275 beygir gücündeki Q4 -dört çeker şarj edilebilir hibrit- seçeneğinin aileye katılması ile Tonale ürün gamı tamamlanmış olacak” dedi.

ŞARTLAR UYGUN OLURSA 1000 ADET SATARIZ

Özgür Süslü “Bu efsanevi markayı Türkiye’de çok daha fazla otomobil severle buluşturmayı planlıyoruz. Markanın sportif sedanı Giulia ve ilk SUV’u olan Stelvio’dan sonra Alfa Romeo tarihindeki yeni dönüm noktası ilk kompakt SUV’u “Tonale” olacak. Tonale, bizi çok heyecanlandıran ve uzun zamandır Türkiye Pazarı için beklediğimiz bir model. Bu ay ön siparişlerini almaya başladığımız Tonale modelinden yıl sonuna dek 1000 adet getirmeyi planlıyoruz” dedi.

3 FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ VAR

Alfa Romeo Tonale, Türkiye’de, Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere 3 donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Giriş versiyonundan itibaren anahtarsız giriş ve çalıştırma; Akıllı Adaptif Cruise Control, ön ve arka park sensörleri; 12,3 İnç FullDijital Hayalet Gösterge Paneli ve 10,25” inç Multimedya Ekranı ile Kablosuz Apple Car Play ve Android Auto gibi teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor. Bu üç donanım paketinin üstünde ise Lansman Özel Serisi “Edizione Speciale” yer alacak. Standard donanım paketlerinin satışına Eylül ayından itibaren; sınırlı sayıdaki lansman özel serisi Edizione Speciale ise 24 Haziran tarihinden itibaren ön satışa açılacak. Ediziona Speciale, 160 beygirlik hibrit motor seçeneği ile alınabilecek ve serinin en donanımlısı Veloce’den farklı olarak 20 inç jantlar, özel logo ve özel alcantara döşemeleri ile ayrışan Speciale’de ikinci seviye otonom sürüş özelliklerini barındıran Advanced Driving Assistance Pack ve 5 yıl uzatılmış garanti de fiyata dahil olacak.

1.5 LİTRELİK HİBRİT DESTEKLİ MOTOR

Alfa Romeo Tonale’nin Edizione Speciale özel versiyonu 7 ileri otomatik şanzımanlı ve 1.5 litre 160 HP’lik değişken geometrili Turbo motor ve 48volt “P2” elektrik motoru mild hibrit versiyon ile satışa sunuluyor. Bu versiyon performansını yeni, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Tonale’nin hibrit teknolojisi; aracın sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, “%100 elektrikli modda kalkış” yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor. Tonale, sadece elektrik motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan da ilerleyebiliyor (e-queueing) ve tamamen elektrik modunda park edilebiliyor (e-park).

FİYATI 1.4 MİLYON LİRADAN BAŞLIYOR

Tonale’nin lansmana özel versiyonu, 1.399.000 TL’lik fiyat ile 24 Haziran’dan itibaren markanın Online Satış Kanalı “online.alfaromeo.com.tr” üzerinden ön siparişe açılacak.