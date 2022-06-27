Parası olan değil hızlı olan alıyor

Yeni bir otomobil sahibi olmak artık sadece paraya bakmıyor. Yaşanan tedarik sorunları, çip krizi ve bağlantılı problemlerden dolayı artık hızlı olan kazanıyor. Satışa çıkan yeni modellerin daha dumanı üstündeyken ikinci el sitelerine düşmesi de tüketici de şüphe uyandırıyor. Herkesin sıraya girdiğini söyleyen Toyota CEO’su Bozkurt, galericilerin de sıraya girdiğini vurgulayarak “Gerçek alıcıya ulaşma şansımız yok. Galeriye araç satmak bayinin de işine gelmiyor” dedi.

ALİ YILDIRIM

Otomotiv sektörü pandemiyle birlikte hiç alışıla gelmemiş bir sorunla boğuşmaya devam ediyor. Tedarik süreçlerinde yaşanan sorun, çip krizi ve bununla bağlantılı birçok problem otomobil bulunurluğunu etkiliyor. Buna bir de düşen alım gücüyle artan fiyatlar eklendi mi yeni bir otomobil almak sadece zengin işi oluyor. Son dönemde satışa çıkan yeni araçlar sonrasında bayiye giden birçok potansiyel müşteri eli boş dönüyor. Fakat hemen bunun akabinde sıfır aracın ikinci el olarak ilan sitelerinde dolandığı görülüyor. Hem de modeline göre, fark 250 bin liranın üzerinde oluyor. Galerilerin tüketiciden daha hızlı davrandığı görülürken, bayilerin de galerilerle anlaşmalı olduğu tüketiciler tarafından iddia ediliyor. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade eden Toyota Türkiye Pazarlama CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Toyota Yaris Cross lansmanında şunları söyledi: “Bayiler galerilere satıyor deniliyor. Yok böyle bir şey, sıra var. Bayi için aracın galeri üzerinden satılması çok büyük kayıp demektir. Çünkü müşteri datası bayi elinde olmuyor. Satış sonrasından asıl para kazanıyor. Servise çağıracak sigorta satacak. 3 sene sonra aracını yeniden değiştirecek. Böyle bir şey yapılmıyor diye algılamayın. Şunu eleştiriyorum, bütün bayiler bütün araçları galericilere satıyor demek doğru değil.”

HANGİ AMAÇLA ALDIĞINI SORGULAMA ŞANSIMIZ YOK

Aracı alan kişinin hangi amaçla aldığını sorgulama şansının olmadığını söyleyen Bozkurt, herkesin sıra yazdırdığını sırası gelenin aracını aldığını anlattı. Galericilerin de sıraya girdiğini vurgulayan Bozkurt “Araç alan kişinin hangi amaçla aldığını sorgulama şansınız yok. İsterse yarım saat sonra satar. Bunlarla ilgili yapacağınız bir çalışmanın legal dayanağı yok. Gerçek alıcıya ulaşma şansımız yok. Yasal değil zaten engel olmak. Diyelim ki bir galerici geldi, bayiye sıra yazdırırdı o tür şeyleri yakaladığında bayi engellemeye çalışıyor” dedi.

MÜŞTERİ RULET OYNUYOR

Müşterinin ne bulursa aldığını söyleyen Ali Haydar Bozkurt, Toyota almaya gelip Lexus alanın da oldukça fazla olduğunu belirtti. “Çünkü yok” diyen Bozkurt “Evet yatırım amaçlı otomobil alan da var ama bence bu dönemde otomobilin bir ihtiyaç olduğu anlaşıldı. Evet, fiyatlar yükseliyor, insanların ulaşması güçleşiyor ama bir yandan bu kadar araç bulunurluğu sıkıntısı ortamında filosundan perakendesine birçok insan da araç bulmak için yırtınıyor. Burada şunu söyleyebilirsiniz. Yatırım için de alan var. Elimizde bir istatistik de yok. Ama araç alanların yarısı da yatırım için alıyor demek çok doğru değil. İnsan parasını korumak için alıyor. Otomobil normalde euro seyrine göre gittiği için, matrahlar güncellenmediği için son bir yılda böyle kademe atladığı için eurodan hızlı koştu. Yüzde 50 nere yüzde 80 nere. Son bir yıldaki en büyük değişim de bu” açıklamasını yaptı.

AKARYAKIT ZAMMI HİBRİT TALEBİNİ ARTTIRDI

Son üç aydır daha önce olmadığı kadar hibrit talebi olduğunu anlatan Ali Haydar Bozkurt “Araç bulunurluğu olduğunda yaklaşık yüzde 40-50 bandında hibrit satıyorduk, şu anda çok ciddi şekilde herkes hibrit soruyor. Çünkü yakıt tasarrufu için. Çünkü akaryakıtta büyük bir zam gerçeği var” dedi.