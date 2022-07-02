Hyundai IONIQ 6 gün yüzüne çıktı

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, IONIQ 6 modelini tanıttı. Resmi fotoğrafları yayınlanan otomobilin günümüz tasarımlarına oldukça uygun bir çizgiyle ortaya çıktı.

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, IONIQ 6 modelini tanıttı. Resmi fotoğrafları yayınlanan otomobilin günümüz tasarımlarına oldukça uygun bir çizgiyle ortaya çıktı. Hyundai’nin geçtiğimiz yıl tanıttığı Prophecy EV Concept modeli baz alınarak üretilen IONIQ 6, karakteristik olarak tamamen pürüzsüz ve temiz bir tasarım felsefesiyle karşımıza çıkıyor. Hyundai tasarımcılarının Duygusal Verimlilik olarak tanımladığı bu dizayn felsefesi, koza benzeri bir iç tasarımla ilişkilendiriliyor. Elektrikli mobilitenin yeni çağı için bir siluet oluştururken ayrıca Hyundai’nin enerji verimliliği ve çevresel sorumluluğu da vurgulanmış oluyor.

TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

IONIQ 6, alçak burun yapısını öndeki aktif hava kanatları ve tekerlek boşluklarıyla destekliyor. İnce olarak karşımıza çıkan dijital aynalarla da devam ettirilen tasarımda elde edilen bu 0,21’lik bir ultra düşük sürtünme katsayısı, aynı zamanda markanın kendi içinde ürettiği modeller arasında da en düşük değer anlamına geliyor. IONIQ 6’nın kıskanılacak bu aerodinamik yeteneğine daha fazla katkı sağlamak adına kanatçıklı eliptik tip bir spoyler kullanılmış. Sürat teknelerindeki kuyruğu andıran yapısı ile arka tamponun her iki yanındaki diklemesine konumlandırılmış havalandırma kanalları adeta bir bütünlük oluşturarak yere basma kuvvetini artırıyor.

700’DEN FAZLA PARAMATİK PİKSEL VAR

IONIQ 6 ayrıca, marka kimliğini güçlendirmek için ön-arka farlarda, ön alt sensörlerde, havalandırma kanallarında ve orta konsol göstergeleri gibi çeşitli yerlerde 700’den fazla Parametrik Piksel kullanıyor. Arka kanadın Parametrik Piksel Yüksek Monteli Stop Lambası (HMSL) ise frene basıldığında göz alıcı bir ışık şöleni sunuyor. IONIQ 6’nın benzersizliğini biraz daha fazla vurgulamak için de yeni tasarlanmış bir Hyundai ‘H’ amblemine yer veriliyor.

SÜRÜCÜYLE ARAÇ ARASINDA KOLAY İLETİŞİM

Hyundai Motor Grubu’nun Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) ile hazırlanan IONIQ 6, yolcuların daha rahat seyahat etmeleri için optimize edilmiş diz mesafesi ve ferahlık için çeşitli genişletmelere olanak sağlıyor. Platform tamamen düz bir zemine de izin vererek daha fazla oturma alanı sunmuş oluyor. Kullanıcı odaklı iç mekan, dikkat dağınıklığını azaltmak ve güvenli bir sürüş sunmak için merkezi olarak yerleştirilmiş bir kontrol ünitesi ile donatılmış. Bu modüler ekran, 12 inçlik tam dokunmatik bilgi-eğlence ekranıyla da birleşerek kokpiti tamamen sarmış oluyor. Çift renkli ortam aydınlatması da IONIQ 6’nın iç mekanının ambiyansını zirveye çıkarıyor. Kullanıcıların kendilerini rahat hissetmeleri için özel olarak geliştirilmiş 64 renk temasına da yer veren Hyundai, direksiyon simidindeki 4 noktalı etkileşimli piksel ışıklarla da sürücü ve araç arasında kolay iletişim sağlamaya yardımcı oluyor.

BU AY TANITILIYOR

IONIQ 6’nın etik benzersizlik temasına uygun olarak üretilmesi, aslında günümüzün çevre dostu sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlıyor. Ömrünü tamamlamış lastiklerden plastik kaplamalara kadar birden fazla bio malzemeler kullanan mühendisler, böylece gövde ve boya üzerinde olduğu kadar iç mekanda da deri koltuklar, gösterge paneli, kapılar ve kol dayama gibi yerlerde sürdürülebilirlik için geri dönüştürülmüş plastikler kullanılarak çevreye karşı gerekli özeni göstermiş. IONIQ 6’nın teknik bilgileri ve teknolojisiyle ilgili detaylar Temmuz ayında yapılacak dünya lansmanında açıklanacak.