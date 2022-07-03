Citroen C4 X için İstanbul’u seçti

Türkiye’de uzun bir aradan sonra ilk kez global bir lansman gerçekleşti. Citroen’in Türkiye’deki başarısının bir ödülü olarak görülen lansmanda C4 X modeli tüm dünyaya tanıtıldı. Citroen CEO’su Cobée “Yeni e-C4 X ve C4 X modelleri Avrupa ve uluslararası pazarlarda satışların artmasına ve markamızın genişleme hedeflerine katkı sağlayacak” dedi.

Uzun bir süre sonra Türkiye’de ilk kez bir global lansman gerçekleşti. Fransız üretici Citroen, yeni modeli C4 X’i İstanbul’da düzenlenen lannsmanla tanıttı. Citroen CEO’su Vincent Cobée İstanbul’da dünya prömiyeri gerçekleştirilen yeni elektrikli e-C4 X ve C4 X modelleriyle ilgili yaptığı açıklamada “Yeni e-C4 X ve C4 X modelleri Avrupa ve uluslararası pazarlarda satışların artmasına ve markamızın genişleme hedeflerine katkı sağlayacak. Yeni modellerin yaratacağı fırsat için heyecanlıyız. Pek çok müşteri, yüksek hacimli kompakt otomobil segmentindeki hatchback ve SUV seçeneklere çevreye duyarlı ve zarif bir alternatif istediklerini söyledi. Söz konusu ihtiyaca cevap veriyoruz. Citroen’den beklediğiniz tüm konfor, teknoloji, güvenlik, ferahlık, çok yönlülüğün yanı sıra, sıfır emisyonlu tamamen elektrikli bir sürüş de sunan özgün bir cross tasarım bizi rakiplerimizden farklılaştırıyor” dedi.

BENZİNLİ VE DİZEL MOTORLAR SEÇENEKLERİ GELECEK

Tamamen elektrikli yeni e-C4 X, yüksek verimlilik seviyesi ve 360 km’ye kadar WLTP menzili sunuyor. 3 farklı motor seçeneğiyle yola çıkması planlanan aracın, PureTech 100 Start & Stop, 6 ileri vitesli benzinli manuel, 130 Start & Stop, EAT8 otomatik ve 130 beygirlik dizel otomobil seçeneğiyle sunulacak. Model aynı zamanda 510 litrenin üzerinde bagaj kapasitesine de sahip.