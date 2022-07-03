Elektrikli otomobillere hazır mısınız?

Otomotiv sektörü sert bir dönüşüm içerisinde. Bundan birkaç yıl önce elektrikli otomobillerin sadece hayal ürünü olduğu düşünülürken, bugün trafikteki elektrikli araç sayısı her geçen gün artıyor. Kimileri bu modelleri kullanmaya hazır olduğunu söylüyor fakat, tereddütlü olanlar da hala çoğunlukta. Japon üretici Nissan ise buna hazırlıklı olanlar için yüzde 100 elektrikli Ariya modelini pazara sunarken, düşünmek isteyenler için de Qashqai e-Power’ı yola çıkartıyor.

ALİ YILDIRIM- STOCKHOLM

Japon üretici Nissan, yeni elektrikli modellerini tanıttı. SUV segmentinde kendini yıllarca kanıtlayan marka, buradaki tecrübesini şimdi de elektrikli modellere aktarıyor. Kısa bir süre önce yeni nesil Qashqai modelini Türkiye’de yola çıkaran Nissan, aracın e-Power seçeneğini de sundu. Bunun yanında yüzde 100 elektrikli Nissan Ariya’nın da global tanıtımı da İsveç Stockholm’da gerçekleşti. Bizim de katıldığımız lansmanda Qashqai e-Power ve Ariya modellerini detaylıca kullandık.

ZİRVEMİZİ TEMSİL EDİYOR

Lansmanda konuşan Nissan AMIEO Bölgesi Başkanı Guillaume Cartier “Müşterilerimizle birlikte elektrifikasyona doğru heyecan verici bir yolculuk yaşıyoruz. Benzersiz e-Power teknolojimiz, sıfır emisyonlu sürüşe geçişte sürücüleri destekliyor ve Ariya ise tamamen elektrikli geleceğimizin zirvesini temsil ediyor” dedi.

2030’DA SATIŞLARIN TAMAMI ELEKTRİKLİ

Crossover Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Nicolas Tschann ise Nissan’ın 2023 yılında da elektrikli modelleri piyasaya sunmaya devam edeceğini söyledi. Nissan’ın elektrikli satış stratejisine de değinen Tschann, 2026 yılında toplam satışların yüzde 75’inin ve 2030’da da satışların tamamının elektrikli araçlardan oluşmasını planladıklarını bildirdi. Tschann, yılın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak olan Qashqai e-Power’ın pazarda hem hibrit hem de içten yanmalı motora sahip araç satışlarından pay alabileceği kaydetti.

MENZİL ENDİŞESİ YOK

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem e-Power teknolojisi hakkında şunları söyledi: “Nissan’ın benzersiz e-Power teknolojisiyle, kullanıcıların menzil endişesi olmadan yüzde yüz elektrikli sürüşten benzersiz bir keyif alacaklarını düşünüyoruz. Şehir içi sürüşlerde e-Pedal step teknolojisinin yarattığı konforun farkını hissediliyor. Qashqai e-Power, EV’ye henüz hazır olmayan, ancak daha sürdürülebilir ve duyarlı bir elektrikli sürüş hissinin tadını çıkarmak isteyen sürücülere hitap edecek.”

QASHQAI’DE 1.5 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR GÖREV YAPIYOR

Nissan Qashqai’nin yeni teknolojisi olarak sunulan e-Power, hem elektrikli hem de benzinli motoru bir paket olarak sunuyor. Sistem bataryanın durumuna göre, yüzde 100 elektrik enerjisiyle de çalışırken, ona 1.5 litrelik benzinli motor eşlik ediyor. 156 beygir güce sahip olan yeni model, elektrikli motorla birleştiğinde gücünü 140 kW’a ulaştırıyor. Aracın gücü böylece 190 beygire kadar çıkıyor. Daha fazla menzil sunabilen e-Power, yakıt tüketimine de katkı sağlıyor.

E-POWER SON ÇEYREĞİ BEKLİYOR

Yeni Qashqai e-Power, ‘e-Pedal Step’ adı verilen tamamen yeni bir tek pedal sürüş deneyimiyle birlikte sunuluyor. Sürücünün ayağını gaz ve fren arasında dur-kalk şeklinde sık sık hareket ettirdiği ve şehir içi sürüşlerde tekrarlayan stres yükünü ortadan kaldırmak için tasarlanan e-Pedal Step, sürücülerin yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanmasına ve fren yapmasına olanak sağlıyor. e-Power sistemindeki güç ünitesi ani hızlanma veya yüksek hızlarda performansı en üst seviyeye çıkarmak için 1.5 litrelik motor tarafından üretilen elektrik enerjisini invertör aracılığıyla elektrik motoruna iletiyor. Yeni nesil bir Qashqai’den çok farklı olmayan araç asıl hünerini yakıt tüketimi konusunda gösteriyor. Bizim İsveç sokaklarında ve doğasında kullandığımız otomobil, çok dikkatli olmamamıza rağmen yol bilgisayarına 5.4 litrelik tüketim değerini yansıttı. Modelin Türkiye pazarına ise yılın son çeyreğinde adım atması bekleniyor.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ ARİYA 530 KM MENZİLLE GELİYOR

Nissan’ın Leaf modelinden sonra ikinci elektrikli aracı olan Ariya da İsveç Stockholm yolculuğunda bize eşlik etti. Segmentindeki en geniş iç hacme sahip olan otomobil hem tasarımı hem de dinamik kullanımıyla beğenimizi kazandı.

Sade bir tasarıma sahip olan araç, menziliyle de dikkat çekiyor. Nissan mühendislerinin üzerinde oldukça zaman harcadıkları Ariya, tam şarj ile 530 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Üç farklı versiyonu bulunan aracın, 2WD 63 kWh, 2WD 87 kWh, e-4ORCE AWD 87 kWh seçenekleri var. 4 çeker modele sahip olmak için ise menzilden 30 kilometre kadar fedakarlık yapmanız gerekiyor. Ariya 87kWh versiyonu (tam şarjla 530 kilometre), CCS şarj sistemi kullanarak 30 dakikalık hızlı şarjla 350 kilometreye kadar şarj edilebiliyor.

Bu yüzden yol tutuş konusunda da oldukça tatminkar olan model, tüketimde de beğeniyi hak etti.

Bizim yaklaşık 200 kilometrelik sürüşümüzde bataryanın sadece yüzde 25’i kullanıldı. Avrupa’da ön sipariş almaya başlayan modelin Türkiye planı ise şimdilik 2023.