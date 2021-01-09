Borusan Otomotiv’e ODD Gladyatörleri’nden iki ödül

ODD Satış ve İletişim Ödülleri 2020 Gladyatörleri’nde Borusan Otomotiv, “BOM Akademi Kar ve Buz Sürüşü Basın Etkinliği” ile Yılın PR/Etkinlik Uygulaması ödülüne layık görülürken, “Yeni Land Rover Defender Lansman Gününe Canlı Geri Sayım” ile de Yılın Outdoor Uygulaması ödülünün sahibi oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlediği ve bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilen törende Borusan Otomotiv Motorsport’un (BOM) sosyal sorumluluk bilinciyle oluşturduğu BOM Akademi Yılın PR/Etkinlik Uygulaması kategorisinde 10 güçlü aday arasından birinciliği elde etti. Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) ve sosyal sorumluluk bilinci ile oluşturduğu BOM Akademi; Kar ve Buz Sürüşü Basın Etkinliği’ni donmuş Çıldır Gölü üzerinde ve Sarıkamış’taki karla kaplı yollarda gerçekleştirdi. Benzerleri Kuzey Avrupa ülkelerinde yapılan adrenalin dolu etkinlikte Çıldır Gölü üzerinde BMW ve MINI ile buz sürüşü ve Sarıkamış’ta ise Land Rover Experience ile off-road kar sürüşü aktiviteleri 2020 yılının Şubat ayında gerçekleştirildi. İleri sürüş tekniklerinin de uygulamalı olarak gösterildiği etkinlik, BOM Akademi’nin profesyonel eğitmenlerinin uzmanlığıyla hayata geçirildi. Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, MINI ve Land Rover modellerinin limitlerini zorlayan basın mensupları, eğlenceli vakit geçirirken ayrıca zor iklim koşullarında güvenli bir sürüş için önemli ipuçlarını deneyimli eğitmenlerden öğrenme fırsatını da yakaladılar.

DÜNYAYA ŞEKLİNİ VERMEYE GELDİ

‘’Yeni Land Rover Defender Lansman Gününe Canlı Geri Sayım Outdoor Uygulaması’’ sıklıkla ziyaret edilen bölgelerde yer alan dijital açık hava ekranlarında Yeni Land Rover Defender siluetinin ve lansman mesajının olduğu geri sayım videosu ile gösterildi. Yeni Land Rover Defender’ın lansman gününe, dijital sayaçla geri sayım yapılan outdoor uygulaması halk oylamasının ardından son beşe kaldı ve jüri oylamasını da geçerek ‘’Yılın Outdoor Uygulaması’’ ödülüne sahip oldu. Land Rover’ın 70 yıldan uzun süredir herkesin tutku ile bağlı olduğu modeli Yeni Land Rover Defender, gelişmiş teknolojileri ve geçmişe dair izler de taşıyan yepyeni tasarımı ile 2020 yılında Türkiye’de yollarla buluştu. Land Rover tarihinde yeni bir kilometre taşı olan Yeni Land Rover Defender, ön lansman ve lansman sürecindeki geniş kapsamlı iletişim çalışmalarıyla tanıtıldı.