PETLAS Türkiye’de bayrak değişimi

PETLAS Genel Müdürü Hakan Yalnız oldu. PETLAS Genel Müdürü olarak göreve başlayan Hakan Yalnız, daha öncesinde Milano merkezli uluslararası endüstriyel lastik üreticisi Prometeon Tyre Group bünyesinde görev yapıyordu.

PETLAS Genel Müdürü Hakan Yalnız oldu. AKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, Hakan Yalnız’ın PETLAS Genel Müdürü olarak göreve başlaması ile ilgili olarak, “Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından PETLAS, ülkemiz ekonomisine katkılarını görev bayrağını devralan yeni Genel Müdür Hakan Yalnız liderliğinde sürdürecek. Şirketimizin başarılarında önemli pay sahibi olan ve yıl sonu itibarı ile emekli olan Yahya Ertem’e hizmetlerinden ve katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz ve kendisine bundan sonraki hayatı için en iyi dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

PETLAS Genel Müdürü olarak göreve başlayan Yalnız, daha öncesinde Milano merkezli uluslararası endüstriyel lastik üreticisi PrometeonTyreGroup bünyesinde Üretimden Sorumlu Üst Yönetici (ChiefManufacturingOfficer) olarak görev yapmış ve şirketin 4 tepe yöneticisinden biri olarak dünya genelindeki üretim sorumluluğunu üstlenmişti. 2019 yılında atandığı bu görev öncesinde yine aynı şirket bünyesinde EMEA Bölgesi Endüstri Direktörü olarak görev yapan Hakan Yalnız, 2020 yılı Haziran ayında kendi kararı ile yurda dönmüştü.

Lastik sektöründeki kariyerine Pirelli bünyesinde 1995 yılında başlayan Hakan Yalnız, şirketin “İyileştirme-Geliştirme” kısmında görev aldıktan sonra, İtalya’nın Milano kentinde yer alan Ar-Ge Merkezinde Araştırma ve Geliştirme Asistanı olarak görev yaptı. Hakan Yalnız’ın ilk yöneticilik görevi, 1999 yılında Pirelli Türkiye Karışım Fabrikası Müdürlüğü oldu. 2003 yılında şirketin İtalya – Torino’da yer alan fabrikasına Üretim Müdürü olarak atanan Hakan Yalnız, yurt dışındaki bu ilk yöneticilik görevinin ardından, 2006 yılında şirket bünyesinde Türkiye Kalite ve Teknoloji Müdürlüğü görevine getirildi. 2008 yılında şirketin son teknoloji ile tasarlanan Romanya Üretim Tesisinde Fabrika Müdürü olarak atanan Hakan Yalnız, 2013 yılında yurda dönerek Türkiye Fabrika Direktörlüğü görevini üstlendi.

Pirelli ve Prometeon’un 2017 yılındaki ayrılması sonrasında, Prometeon Fabrika Direktörlüğüne atanan ve şirketin Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Hakan Yalnız, sonraki dönemde İtalya’ya giderek grubun dünya genelinde üretim sorumluluğu görevini üstlendi.

1967 yılında İzmit’te dünyaya gelen Hakan Yalnız, Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk ve orta öğretim sonrasında eğitimine, öğrenci değişim programı çerçevesinde gittiği ABD’de devam etti ve liseyi burada bitirdi. Hakan Yalnız, lise öğrenimi sonrasında yüksek öğrenimini Güney Carolina Üniversitesi İşletme ve İş Yönetimi Bölümünde tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Hakan Yalnız, İngilizce ve İtalyanca biliyor.