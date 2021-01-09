Opel, PSA ile yükselişini sürdürüyor

Opel, 2020 yılında satış başarısını elden bırakmadı. PSA ile birlikte atağa geçen marka, 2020 yılında 3 sıra birden yükselerek ilk 7’ye girmeyi başardı.

Opel, PSA bünyesiyle birlikte 2020 yılında Türkiye’de büyük başarı elde etti. Yılı toplam pazarda yaklaşık 35 bin satış ve %4.4 pazar payı ile marka sıralamasında yedinci sırada kapattı. Opel, bir önceki yıla göre üç sıra birden yükseldi. Binek araç pazarında %5.1 pazar payı ile altıncı, hafif ticari araç pazarında ise %1.9’luk pazar payı ile dokuzuncu sırada yer aldı.

Yıl içerisinde tanıtımını yaptığı yeni Corsa, yeni Astra ve yeni Insignia modelleri ile pozitif bir ivme yakaladı. Alman markası özellikle B-HB segmentinde yakaladığı başarı ile dikkat çekiyor. Yeni Corsa, Türkiye’de satışa sunulduğu mart ayından itibaren yüksek talep gördü ve 10 bin adede yakın satış elde etti. Corsa, aralık sonu itibariyle B-HB segmentini %10’un üzerinde segment payı ile ikinci sırada tamamladı. PSA Türkiye çatısı altında hizmet gösteren Opel yenilikleri sürdürüyor.

2021 KAMPANYASI

Opel, 2020 yılında yakaladığı iddialı yükselişi, 2021 yılının ilk ayında da iddialı kampanyalarla taçlandırıyor. Ocak ayına özel finansman olanakları ve ayda 2.500TL’den başlayan taksitli ödeme seçenekleri ile iddialı satın alma koşullarına yer veren Alman üretici, ÖTV muafiyeti bulunan müşteriler için sunduğu geniş model ve donanım seçekleriyle de ön plana çıkıyor.

Yılın ilk ayında Opel, Grandland X modellerinde 150.000TL kredi için 24 ay %0,69 faiz imkanına ek ayda 3.300TL’den başlayan taksit seçeneği sunuyor. Yine ocak ayına özel stoklarla sınırlı Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305.000TL’den başlayan fiyatlar ile showroomlarda yerini alıyor.

Teknolojik yenilikleri ve ayrışan özellikleri bünyesinde barındırarak her profile hitap eden ve 2020 yılını segmentinde ikinci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan yeni Corsa’ya ise ocak ayında, 75.000TL kredi için 24 ay %0,69 faiz imkanına ek ayda 2.500TL’den başlayan taksitlerle ve 144.600TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel, ocak ayına özel olarak, Combo modellerinde 150.000TL’ye varan 24 ay %0,69 faiz imkanına ek ayda 2.500TL’den başlayan taksit seçeneği sunuyor. Ayrıca kobilere özel fırsatlar sunuyor. Yine yılın ilk ayına özel Combo Life’a 181.300TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunuyor.

Opel’in kasım ayında tanıtılan D segmentindeki amiral gemisi yeni Insignia ise 200.000TL kredi için 24 ay %0,69 faiz olanağı ile ocak ayında sevenleri ile buluşuyor.