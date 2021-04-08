Castrol Ford Team Türkiye Bodrum Rallisi için gaza basacak. Castrol Ford Team Türkiye, 27 yıl aradan sonra Bodrum yarımadasında gerçekleştirilecek ilk ralli olacak Bodrum Rallisi için hazırlıklarını tamamladı.

Castrol Ford Team Türkiye Bodrum Rallisi için gaza basacak. Türkiye motor sporlarında 2021 sezonunun ilk organizasyonu, 27 yıl aradan sonra 10-11 Nisan tarihleri arasında ilk defa Bodrum yarımadasında gerçekleştirilecek. Merhum otomobil sporları duayenlerinden Şevki Gökerman adıyla anılacak. 2021 TOSFED Ralli Kupası’nın ilk yarışı olan organizasyon, 10 Nisan Cumartesi akşam saat 18:30’da start seremonisi ile başlayacak. Aynı zamanda 2021 TOSFED Ralli Kupası’nın ilk yarışı olan organizasyondaTürkiye’nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiyetam kadro olarak yarışacak.

3 GENÇ YETENEĞE YER VERİLECEK

Türk ralli sporunda genç yıldızları desteklemek hedefiyle geçtiğimiz yıl pilot kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve gençleşen Castrol Ford Team Türkiye’de genç pilotlar Ümitcan Özdemir ve Emre Hasbay’ın yanı sıraiki genç ve yetenekli isim Ali Türkkan ve Can Sarıhan da Bodrum Rallisi’nde yarışacak.

ALİ TÜRKKAN – ONUR ASLAN İKİLİSİ FİESTA RALLY4 İLE YARIŞACAK

1999 doğumlu Ali Türkkan ve Co-pilot Onur Aslan bu yıl, Ford’un ralli dünyasında iki çeker sınıfını domine eden yeni otomobili Ford Fiesta Rally4’ün koltuğunda yarışacak. Kariyerine pist yarışlarıyla başlayan ve henüz 18 yaşında Türkiye Pist Şampiyonluğu’nu kazanan Türkkan, 2019 yılında pist yarışlarından ralliye geçiş yaptı. Geçtiğimiz yıl WRC Türkiye Rallisi’nde ‘gençler’ kategorisinde yarışı 3. sırada tamamlayan ikili bu sene Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu ve Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu yolunda Castrol Ford Team Türkiye’yi temsil edecek.

1995 doğumlu Emre Hasbayise tecrübeli co-pilotuBurak Erdener ile birlikte Ford Fiesta R2T’nin koltuğunda yarışacak. Türk ralli sporuna genç yetenekler kazandırmak hedefiyle başlatılan “Drive to the Future” projesi kapsamında seçilen ve 2019 yılında Castrol Ford Team Türkiye bünyesinde yarışmaya başlayan Hasbay, 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası yolunda takıma değerli puanlar kazandırmak için yarışacak.

Eski şampiyon pilotlardan Adnan Sarıhan’ın oğlu,küçük yaşlardan beri takımın altyapısında yetişmiş ve ralli sporunu işin mutfağında öğrenmiş bir genç yetenek olan takımın yeni genç yeteneklerinden 1998 doğumlu Can Sarıhan ise bu yıl co-pilotuAfşin Baydar ile birlikte bu sene de Ford Fiesta R2T’nin koltuğunda yarışacak.

Takıma 2019 yılında Türkiye Ralli Şampiyonluğunu kazandıran 4 çeker Fiesta R5’in koltuğunda bu yıl Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi oturacak.Son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden Ümitcan Özdemir, 4 çeker Fiesta R5’in direksiyonuna asfalt zeminde ilk defa geçiyor.

Performansı, sağlamlığı ve ralli sporundaki köklü geçmişi ile bu yarışta da kayıt listesinde en çok tercih edilen otomobil markası olan Ford ile yarışan4takım pilotu haricinde amatör ve genç pilotlardan oluşan toplamda 16 ekip Castrol Ford Team Türkiye çatışı altında Bodrum Rallisi’nde Ford Fiesta’larıyla start alacak.

ŞAMPİYON GENÇ PİLOTLARA YOL GÖSTERECEK

Castrol Ford Team Türkiye’nin şampiyon pilotu Murat Bostancı bu yıl özelindepilot koltuğundan, pilot koçluğu koltuğuna geçiş yaptı. Bostancı, bu yılda takımın genç pilotlarının gelişimi için onlarla yakın bir çalışma içerisinde olacak. Uzun yıllar Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği tecrübe ve bilgilerini şimdi de takımın diğer pilotlarına aktarmak için çalışacak. Takımın ilk gününden beri takım direktörlüğünü yapan Serdar Bostancı, onursal olarak yine takımın başında olacak.

GENÇ YETENEKLER “TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI”NA HAZIR

Türkiye motor sporlarının en değerli organizasyonu Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek, aynı zamanda Avrupa Ralli Kupası’nın da ilk ayağı olarak olan Eskişehir Rallisi ile star alacak. 6 ayak üzerinden koşulması planlanan 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi Ekim ayında İstanbul Rallisi ile son bulacak. Castrol Ford Team Türkiyebu yıl aynı zamandagenç pilotu Ali Türkkan ile 2021 Avrupa Ralli Kupası’nda Türkiye’yi temsil etmeyi hedefliyor.

2021 Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi:

o 24-25 Nisan Eskişehir Rallisi (Asfalt)

o 29-30 Mayıs Yeşil Bursa Rallisi (Asfalt)

o 3-4 Temmuz Hitit Rallisi Ankara (Asfalt)

o 7-8 Ağustos Kocaeli Rallisi (Toprak)

o 4-5 Eylül Ege Rallisi Denizli (Toprak)

o 23-24 Ekim İstanbul Rallisi (Toprak)