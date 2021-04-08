Citroen nisan kampanyası için harekete geçti. Citroën konforuna 100.000 TL’ye varan kredi veya %0 faiz fırsatları ile sahip olmak mümkün.

Citroen nisan kampanyası için harekete geçti. Citroën; güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modelleri için Mart ayına özel cazip faiz oranları sunuyor, hem de birbirinden avantajlı fiyatlarla…Citroën konforuna 100.000TL’ye varan kredi veya %0 faiz fırsatları ile sahip olmak mümkün.

C5 AIRCROSS 327 BİN LİRA

Özgün tasarımı, üst düzey konforu ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 327.000 TL’den başlayan fiyatlarla veseçili modellerde geçerli 100.000TL’ye özel 15 ay %1,19 faiz fırsatı ile Citroën Yetkili Satıcılarında.

Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan, segmentinin yaratıcısı Berlingo’ya 55.000TL için 12 ay %0 faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün. Sıra dışı tasarımı ve çeşitli kişiselleştirme seçenekleri ile Citroën C3, 50.000TL için 12 ay %0 faiz fırsatı ve 160.000TL’den başlayan fiyatlarla Citroën Yetkili Satıcılarında.

Ayrıca verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmıştüm Citroën hafif ticari modellerinden; Berlingo Van 155.500TL’ye ve 55.000 TL için 12 ay %0 faiz fırsatı ile, Jumper modeli ise 80.000TL için 12 ay %0 faiz fırsatı ile satışa sunuluyor.