Suzuki modellerinde nisan kampanyası

Suzuki modellerinde Nisan ayı kampanyası sürüyor. Vitara, SX4 S-Cross ve Swift’ten oluşan akıllı hibrit modelleri için, 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99faizli kredi imkanı sunuluyor.

Suzuki modellerinde Nisan ayı kampanyası sürüyor. Suzuki Nisan ayı satış uygulamasını devreye alıyor. Kampanya kapsamında Suzuki hibrit modellerinden Vitara, SX4 S-Cross ve Swiftiçin 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizli kredi imkanı ay boyunca kullanıcılara sunuluyor. Kredi uygulamasıyla birlikte sunulan 10 bin TL tutarındaki takas desteği de tercih edilecek hibrit modellerde alım avantajı sağlıyor.

HİBRİT MODELLERDE YÜZDE 20 TASARRUF

Suzuki akıllı hibrit ailesi yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri, beş yıl batarya garantisiyle dikkat çekiyor. Kullanıcılarına hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli yolculuklar sunuyor. Suzuki Swift Hibrit’te; içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ve fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon batarya yer alıyor. Kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artırıyor. Bu sayede Swift Hibrit %20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunula birlikte Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit modellerindeki 48V Hibrit güç-aktarma sistemi, %17 yakıt tasarrufu sunuyor.

SUZUKİ DONANIMLARI NELER?

Ayrıca Suzuki akıllı hibritler tüm versiyonlarında standart olarak sunduğu ileri güvenlik özellikleriyle daha fazla güvenlik sunuyor. Deloitte 2021 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması’nın sonucuna göre kullanıcıların yeni bir araç satın alırken en çok istediği güvenlik özelliklerinden olan; otomatik ani frenleme, kör nokta uyarısı, şerit takip uyarı gibi özelliklerSwift Hibrit ve Vitara Hibrit’in tüm versiyonlarında standart olarak yer alıyor.Bunlara ek olarak, Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) gibi güvenlik donanımları da kullanıcılara sunuluyor.