Dacia ilk kez hibrit motor seçeneğini otomatik Jogger ile başlatıyor. Şimdilik Jogger müşterilerinin üçte ikisi, ECO-G 100 motoru tercih etti.

Dacia ilk kez hibrit motor seçeneğini otomatik Jogger ile başlatıyor. Jogger müşterilerinin üçte ikisi, ECO-G 100 motoru tercih etti. Dacia’nın LPG uzmanlığını seçti. Ayrıca müşterilerin üçte ikisi en yüksek donanım seviyesini tercih etti. Jogger yakında satışa sunulacak otomatik şanzıman ve debriyajsız vites kutusu içeren HİBRİT 140 motoruyla, başarısını sürdürmeye devam edecek.

140 BEYGİRLİK MELEZ

Nisan ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanan hibrit teknolojisine sahip ilk Dacia modeli olan Jogger HİBRİT 140, Romanya Mioventi fabrikası’nda üretiliyor olacak ve markanın elektrikliye geçiş süreci açısından çok büyük öneme sahip. Dacia Jogger mevcut gövde renklerine ek olarak, hibrit modele özel “Mineral gri” rengiyle kullanıcılara sunulacak. Jogger HİBRİT 140, hem şehir hayatı hem de outdoor etkinlikleri için uygun, geniş, çok amaçlı bir otomobil arayan ailelere ve diğer kullanıcılara hitap edecek. Jogger HİBRİT 140 aynı zamanda elektrikli araç kullanmanın avantajlarından yararlanmak isteyen kullanıcılar için öne çıkan bir seçenek olacak. Sessiz, yumuşak, titreşimsiz, tamamen elektrikli ilk hareket performansı sunacak olan Jogger HİBRİT 140, yüksek tork değeriyle anlık hızlanma gibi avantajlarla sürüş keyfini arttıracak.

OTOMATİK ŞANZIMANA DA KAVUŞUYOR

Jogger HİBRİT 140, motor frenini güçlendirirken rejeneratif fren işlevini artıran “B moduna” sahip bir otomatik şanzımanla yollara çıkıyor. Bu modun kullanılması, şehir içi kullanımda sürüş konforunu artırırken daha fazla enerji geri kazanımı da sağlıyor. Sürücü bu işlev sayesinde fren pedalı kullanımını azaltabiliyor. Böylece sürüş hem sürücü, hem de beraberindeki yolcular için daha da konforlu hale geliyor. Jogger HİBRİT 140, kendine özgü 7 inçlik gösterge paneline sahip. Sürücünün tercihine bağlı olarak kişiselleştirebildiği ekran, bataryanın şarj seviyesi, kalan menzil ve enerji akışı gibi temel bilgileri gösteriyor. Jogger HİBRİT 140 ayrıca daha fazla konfor için standart olarak bir elektrikli park freni, kapalı eşya gözü ve bir kol dayamaya sahip yüksek orta konsol ile donatıldı.

1.6 LİTRELİK BENZİNLİ MOTORLA KOMBİNE EDİLMİŞ

Jogger ile birlikte hibrit motor, Dacia ürün gamına giriş yapıyor. Hibrit güç-aktarma sistemi ve 140 bg toplam sistem gücüyle Jogger ürün gamında en iyi yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerlerini sunuyor. Sistem, kendini kanıtlamış ve Renault Grubunda yaygın olarak kullanılan bir teknolojiden yararlanıyor. 90 bg güç üreten dört silindirli 1,6 litrelik benzinli motor, iki elektromotor (bir 50 bg motor ile birlikte yüksek voltajlı marş jeneratörü) ve içten yanmalı motora bağlı dört vites ve elektromotora bağlı iki vitesli otomatik şanzıman olmak üzere gelişmiş bir çözümden oluşuyor. Fren enerjisi geri-kazanım sistemiyle 1,2 kW saat (230V) kapasiteli bataryanın yüksek enerji geri-kazanım seviyesi kadar otomatik şanzımanın verimliliği de önemli kullanım avantajlarını beraberinde getiriyor.

900 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Şehir içi kullanımlarının %80’inde tamamen elektrikli sürüş, benzer kullanım koşullarında içten yanmalı bir motora kıyasla %40’a kadar daha fazla yakıt ekonomisi. Jogger’ın ilk hareket anındaki tamamen elektrikli çekişi ve otomatik şanzımanı, araca konforlu ve sürüşü kolay bir yapı kazandırarak enerji performansını artırıyor. Sürücü fren yaptığında veya yavaşladığında batarya şarj oluyor ve benzersiz bir hibrit deneyim yaratıyor. Jogger HİBRİT 140, WLTP ortalama çevriminde 900 km’nin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Jogger HİBRİT 140’ta batarya sekiz yıl veya 160.000 km garantisi ile sunuluyor.