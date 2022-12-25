Hyundai Kona yeni yüzle geliyor

Hyundai büyük beğeni toplayan B-SUV modeli Kona, yeni yüzüne kavuştu. Daha teknolojik bir otomobil halini alan Kona, fütüristik bir tasarıma sahip olmuş. Yükseltilmiş bir şekilde karşımıza çıkan model, tamamen elektrikli, hibrit ve benzinli seçenekleriyle pazarda boy gösterecek.

Hyunda büyük beğeni toplayan B-SUV modeli Kona, yeni yüzüne kavuştu. Daha teknolojik bir otomobil halini alan Kona, fütüristik bir tasarıma sahip olmuş. Yükseltilmiş bir şekilde karşımıza çıkan model, tamamen elektrikli, hibrit ve benzinli seçenekleriyle pazarda boy gösterecek. Hyundai Motor Company, B-SUV modeli KONA’nın yeni neslini tanıtan ilk görselleri yayınladı. Tamamen elektrikli bir model baz alınarak geliştirilen Yeni KONA, fütüristik bir tasarımla öne çıkıyor. Önceki jenerasyona göre yükseltilmiş bir şekilde karşımıza çıkan model, evrensel bir mimariye ve değişik zevklere hitap eden motor tiplerine ve versiyonlara sahip. Tamamen elektrikli (BEV) başta olmak üzere, hibrit elektrikli (HEV) ve içten yanmalı motor (ICE) opsiyonlarıyla gelen KONA, daha fazla sportif bir görünüm ve sürüş isteyenler için de N Line versiyonunu sunuyor.

150 MM DAHA UZUN

Yeni KONA, ödüllü IONIQ serisini takip ederek çok daha yenilikçi ve geliştirilmiş EV fonksiyonelliği ile bir adım öne çıkıyor. Sürdürülebilir mobilite ve teknoloji odaklı tasarım düşüncesine bağlılığını koruyan Yeni KONA, aynı zamanda çeşitli aktarma organlarıyla da hem sürüş hem de yakıt ekonomisine vurgu yapıyor. Yeni KONA, daha dinamik bir sürüş için sürücü odaklı iç mekan sunuyor. Daha cesur kabiniyle estetiğe de önem veren otomobil, SUV hissiyatını da artırmış. Kullanıcılara maksimum yaşam alanı sağlamak için bir önceki nesle göre (EV) 150 mm daha uzun bir şekilde geliştirilmiş. Böylece uzunluğu 4.355 mm’ye çıkarılan otomobilin yine önceki modele göre genişliği 25 mm ve dingil mesafesi de 60 mm artmış.

YENİ NESİL PARAMETRİK PİKSEL

Yeni KONA’nın tasarım özelliklerine bakıldığında pürüzsüz ve aerodinamik bir ambiyans dikkat çekiyor. Özellikle EV varyantında zirveye çıkan düz çizgi halindeki LED DRL gündüz farları ve tamponun her iki köşesine yerleştirilen farlar, otomobilin karakteristik özelliğini vurguluyor. Ayrıca, KONA’nın bu yeni nesil Parametrik Piksel özelliği, Hyundai’nin popüler EV serisinin farkındalığını gözler önüne seriyor. Yeni KONA, parametrik yüzeylerle dolu bir otomobil. Tasarımın dört bir yanındaki keskin ve çapraz çizgiler, aşağıdan yukarıya doğru çıkarak gövde üzerinde müthiş bir kontur oluşturuyor. Arka kısımda ise yine çizgi şeklindeki lamba ve spoylerin saten krom çıtasına entegre edilmiş yüksek teknolojili bir stop lambası (HMSL) bulunuyor.

12,3 İNÇ’LİK ÇİFT EKRAN

Yeni KONA, iç mekanda da geliştirilmiş özellikler sunuyor. KONA, 12,3 inçlik çift geniş ekranlar ve kayan kokpit tasarımı sayesinde yüksek teknoloji mobilite izlenimi veriyor. Ortam aydınlatması, kullanıcı deneyimini ve rahatlığını artırırken, orta konsoldan direksiyon arkasına taşınan vites kolu sayesinde de daha geniş bir iç hacim elde ediliyor. Hyundai, Yeni KONA modeliyle ilgili daha fazla detayı önümüzdeki aylarda açıklayacak.