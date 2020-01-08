Dacia yılın ilk ayında sıfır faiz fırsatı sunuyor

Ocak ayında Dacia’nın Sandero ve Duster modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunurken hafif ticari modeli Dokker’de ise avantajlı fiyatlar yer alıyor.

Ocak ayında Dacia’nın Sandero, Duster ve Dokker modellerinde cazip fiyatlar ve sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Kampanya dahilinde Dokker, Sandero ve Duster ECO-G modellerde 24.000TL kredi, 12 ay vade için sıfır faiz mevcut. Sıfır faiz Daica modelleri dikkat çekiyor

83 BİN LİRAYA DOKKER

Ocak ayında Dacia Dokker 83.150 TL’den, Sandero 84.250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Duster ECO-G ise 110.700 TL’den başlayan fiyatlarla** müşterilerin beğenisine sunuluyor. Sıfır faiz Daica modelleri dikkat çekiyor

DACİA KASKO

Ayrıca Ocak ayında tüm Dacia binek ve hafif ticari modellerinde geçerli maksimum 100.000 TL’ye kadar farklı vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranları bulunuyor. Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da ve uzatılmış garantide 500 TL indirim yer alıyor.