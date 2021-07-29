Dünyanın ilk elektrikli araç emojisi tasarımcısı aranıyor

Dünya Elektrikli Araç Gününü başlatan ABB ve Green.TV, “EVmoji” yarışması ile 16 yaş ve altı katılımcıları elektrikli araçlar için emoji tasarlamaya çağırıyor. Kazanan tasarım, resmi emojileri tasarlayan ve sunan konsorsiyum olan Unicode Consortium’a gönderilecek.

Elektrikli araç satışlarının 2020’de 3,1 milyon iken 2025’te 14 milyona ulaşarak ciddi bir artış kaydetmesi beklenirken, ABB ve Green.TV, “Dünya Elektrikli Araç Günü’nde” gençleri, sürdürülebilir mobilitenin heyecan verici geleceğine vurgu yapan bir elektrikli araç emojisi tasarlamaya davet ediyor. Şu an elektrikli araçları temsil eden resmi bir emoji bulunmadığından ABB ve Green.TV, şirketlerin EVmoji olarak adlandırdığı ve dünyanın ilk elektrikli araç emojisi olarak tarihe geçecek emojinin tasarımı için geleceğin elektrikli araç sürücüleri arasında bir yarışma düzenliyor.

GELECEĞİN SÜRÜCÜLERİ YETİŞİYOR

ABB E-Mobilite Başkanı Frank Muehlon: “E-mobiliteye ve düşük karbonlu bir geleceğe dair farkındalık yaratma mızı sağlayan Dünya Elektrikli Araç Günü, ABB için oldukça önemli bir etkinlik haline geldi. Geleceğin sürücülerinin tutku ve yaratıcılıklarını harekete geçirmelerini sağlamak adına da bu etkinliği önemli bir fırsat olarak görüyoruz.” “Dünya Elektrikli Araç Günü kapsamında başlattığımız elektrikli araç emoji yarışması, gençlerin hangi araçları alacaklarına karar vermeden elektrikli araçların cazibesine ve kazandıkları ivmeye aşina olmalarını sağlamak adına mükemmel bir fırsat. Dünyanın dört bir yanından yaratıcı çocukları, elektrikli araçların heyecan verici dünyasına çağırıyoruz.”

6-16 YAŞ ARASINA AÇIK

EVmoji yarışması 6-16 yaş arası herkesin katılımına açık. Tüm EVmoji çizim, resim veya dijital grafiklerinin, 20 Ağustos tarihine kadar #EVmoji hashtagi ile Facebook, Instagram, LinkedIn veya Twitter veli/vasi hesapları üzerinden herkese açık şekilde paylaşılması gerekiyor. Dünya Elektrikli Araç Günü temsilcileri, yarışmaya katılım sağlanan sosyal medya hesabına Direkt Mesaj göndererek kazananla iletişime geçecek. Kazanan tasarım, Dünya Elektrikli Araç Gününde açıklanacak (9 Eylül 2021). Daha fazla bilgi almak ve de tüm Şartları ve Koşulları görmek için: https://www.worldevday.org/emoji-terms-and-conditions.

105 BİN ÇALIŞANI VAR

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren öncü bir küresel teknoloji şirketidir. Elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyünü birbirine bağlayan yazılım ile ABB, performansını yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. ABB’nin başarısını 130 yıla uzanan mükemmeliyet geleneği ile bugün 100’den fazla ülkedeki yaklaşık 105.000 çalışanı sürdürüyor.