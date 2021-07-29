Bridgestone Studio, “Sezen Aksu Şarkıları”nı Gururla Sunar!

Bridgestone Studio projesi Sezen Aksu ile başlıyor. Bu yıl da müziğin birleştirici gücünden yararlanarak tüketicileri ile müzik üzerinden bağ kurmaya devam ediyor.

Bridgestone Studio projesi Sezen Aksu ile başlıyor. Bu yıl da müziğin birleştirici gücünden yararlanarak tüketicileri ile müzik üzerinden bağ kurmaya devam ediyor. Türkiye’nin lider lastik üreticisi Brisa’nın geçtiğimiz yıl pandemi kısıtlamaları süresinde hayata geçirdiği Bridgestone Studio projesi, bu yıl da müziğin birleştirici gücünden yararlanarak tüketicileri ile müzik üzerinden bağ kurmaya devam ediyor. Türk Pop Müziği denince akla gelen efsane isim Sezen Aksu’nun birbirinden değerli 7 şarkısı, farklı müzisyenlerin, farklı müzik türünde yorumlarıyla Bridgestone Studio x Sezen Aksu Şarkıları ile izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

7 Şarkı, 7 Tür, 7 Müzisyen

Her bölümde farklı müzik türleriyle tanıdığımız müzisyenlerin konuk edildiği projede onları bekleyen birer sürpriz var: Adlarına imzalanmış Sezen Aksu albümü. Yeniden yorumlayacakları şarkıyı bu sırada öğrenen müzisyenlerin şarkıya çalışmaları için tahsis edilmiş evde gün boyunca hummalı bir şekilde süren çalışmalarını takip ediyor, molalarını sohbetlerle renklendiriyor, performanslarını izliyor ve her bölümde efsane bir Sezen Aksu eserinin yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz.

Bridgestone Studio x Sezen Aksu Şarkıları’nda Harun Tekin, Ayhan Sicimoğlu, Evrencan Gündüz, Sattas, Baba Zula, Ege Çubukçu, Pandami ve Jabbar&Deeprise gibi ünlü isim ve gruplar yer alacak. Caz’dan Rap’e, Rock’tan Etnik’e 7 farklı müzik türünde Sezen Aksu şarkılarını buluşturacak projenin ilk videosu 23 Temmuz Cuma günü Bridgestone Türkiye YouTube kanalında yayınlanacak. İlk videonun konuğu ise ‘’Seni Gidi Vurdumduymaz’’ şarkısının Caz yorumuyla Evrencan Gündüz!

YouTube’da Klip Tadında, Spotify’da Çalma Listesinde!

Her biri ortalama 10-15 dakika uzunluğunda ve iki haftada bir YouTube’da yayınlanacak olan deneyim videolarında izleyicileri; müziğin yanı sıra katılan ünlü isimlerin, hayatlarında “sonuna kadar gittikleri” anları anlattıkları ve Sezen Aksu’yla olan hikâyelerinden bahsettikleri keyifli sohbetler de bekliyor.

Şarkıların yeniden yorumlanan versiyonlarını Spotify çalma listelerine eklemek isteyen müzikseverler YouTube yayınını takip eden cuma günlerinde bu eklemeyi gerçekleştirebilecekler