Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa üçüncü nesliyle yola çıktı. Yeni nesil Suzuki Hayabusa, 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 3.2 saniyede tamamlıyor.

Suzuki, GSX-R 1300 Hayabusa üçüncü nesliyle yola çıkıyor. Hayabusa, üçüncü nesliyle de olağanüstü performansını motosiklet tutkunlarıyla buluşturuyor. Hayabusa, performanslı yapısı kadar çevreci motoruyla da kullanıcılarını geleceğe taşıyor. Güçlü ve agresif hatlarını daha kontrollü ve daha konforlu bir sürüşle buluşturan üçüncü nesil Hayabusa, kullanıcıların kusursuz deneyimler edinmeleri amacıyla da en ileri teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Suzuki Hayabusa, lansmana özel 299 bin TL’lik satış fiyatıyla da dikkat çekiyor.

22 YIL ÖNCE YOLA ÇIKTI

Yeni GSX-R 1300 Hayabusa, 22 yıl önce dünyaya sunulan ilk nesilden bu yana yapılan geliştirmelerle olduğu gibi yine keskin hatlarıyla diğer tüm motosikletlerden ayrışıyor. Hayabusa, adının Türkçe karşılığı olanalaca şahinle daha fazla özdeşleşiyor. Öne doğru eğimli yapısı, yüksek kuyruğu, yeni arka aydınlatma grubu, dikey olarak konumlandırılan Multi-LED ön farları, yukarıya doğru eğimli egzoz borusu ve susturucusu, Hayabusa’yı daha keskin ve agresif bir görünüme kavuşturuyor. Büyük SRAD (Suzuki Ram Air Direct ) hava girişlerinin dış kenarlarını çevreleyen, çıkıntısız ve entegre sinyallere sahip park lambaları ise Suzuki motosikletlerinde Hayabusa ile bir ilki temsil ediyor. Köşeli hatlara sahip yeni aynalar ve yeni 7 kollu jant tasarımı ise modern ve lüks bir görünümü destekliyor. Yeni Hayabusa’da 3 farklı seçenekle sunulan 2 tonlu gövde rengi aerodinamiği vurgularken, yan gövde kaplamalarındaki V şeklideki krom süslemeler ise güç ve hız kavramlarına vurgu yapıyor. Görünümdeki bu gelişmişlik algısı, İngilizce ve Japonca logolarla da destekleniyor.

299 BİN LİRADAN GELDİ

Hayabusa; lanse edildiği 1999 yılından bu yana sürücüsüne 6.000 d/d’ye kadar motor devirlerinde, diğer spor motosikletlerden daha fazla beygir gücü ve tork sunmaya üçüncü nesliyle de devam ediyor. Modelin efsanevi yüksek performanslı, 1.340 cc hacimli, sıvı soğutmalı ve sıralı dört silindirli motoru, 150 Nm’lik torkuyla üst düzey verimlilik ve dayanıklılık sunuyor. 6 vitesli şanzıman ise özel olarak tasarlanan yeni egzoz sisteminin de desteğiyle; alt ve orta devirde daha yumuşak tork ile yüksek güç üretimi sağlıyor. Bu da günlük kullanımlarda tatmin edici bir sürüşe olanak veriyor. Euro 5 emisyon normlarını da karşılayan motor yapısının bu özellikleri sonucunda; daha kontrol edilebilir, daha hızlı ve daha dengeli bir sürüş kullanıcılarla buluşuyor. Üçüncü nesil Hayabusa, 190 HP’lik motorundan aldığı güçle 299 km/s’lik son hıza ulaşabiliyor.