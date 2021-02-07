Skoda sıfır faiz fırsatı sunuyor. Marka her bütçeye ve beğeniye uygun geniş ürün yelpazesini Şubat ayı boyunca avantajlı fırsatlarla buluşturuyor. Şubat ayının sonuna kadar 2020 model yılına ait tüm ŠKODA modellerinde %0 faizli kredi desteğine ulaşmak mümkün olacak.

Skoda sıfır faiz uyguluyor. Skoda her bütçeye ve beğeniye uygun geniş ürün yelpazesini Şubat ayı boyunca avantajlı fırsatlarla buluşturuyor. Şubat ayının sonuna kadar 2020 model yılına ait tüm ŠKODA modellerinde %0 faizli kredi desteğine ulaşmak mümkün olacak.

YENİ OCTAVIA’DA AVANTAJLI FIRSATLAR

Bu ay içerisinde geçerli olan kampanya süresince tamamen yenilenen OCTAVIA modeline avantajlı fiyatlar var. Yüzde 0 faiz oranından yararlanmak mümkün olacak. 299 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla OCTAVIA’da 100 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için %0 faiz oranı ile finansman desteği alınabilecek. ŠKODA’nın amiral gemisi sedan modeli SUPERB’de ise, 150 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için %0 faiz oranı sunuluyor.

ŠKODA’nın SUV ailesi KAMIQ, KAROQ ve KODIAQ da, Şubat ayı içerisinde özel fırsatlarla yeni kullanıcılarını bekliyor olacak. KODIAQ ve KAROQ’da 150 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için %0 faiz oranı ile bu modellere ulaşmak kolaylaşıyor.

Hatchback segmentinin öne çıkan modeli SCALA’da Premium 1.0 TSI 115 PS DSG, Premium 1.5 TSI 150 PS DSG ve Premium 1.6 TDI 115 PS DSG versiyonlar için geçerli olmak üzere 100 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için %0 faiz oranı sunuluyor.

184 bin 500 TL’den başlayan segmentinin dinamik modeli FABIA için ise, 50 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için %0 faiz oranı ile finansman desteği alınabiliyor.

ŠKODA KAMIQ’DE GERİ ALIM GARANTİLİ TEKLİF

KAMIQ modelinde, Premium 1.0 TSI 115 PS DSG, Premium 1.5 TSI 150 PS DSG ve Premium 1.6 TDI 115 PS DSG versiyonlar için geçerli 100 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için %0 faiz oranı ile finansman desteğinin yanı sıra Autocredit ile özel bir teklif daha sunuluyor.

Araç sahibi olmayı kolaylaştıran teklifte, Autocredit ile ayda yalnızca 2.599 TL’den başlayan taksitlerle KAMIQ modeline ulaşılabilecek. 3 yılın ardından VDF geri alım garantisine sahip olan araç, bu sayede 3 yılda bir araç yenileme fırsatı sunuyor ve kullanıcıların her zaman yeni araç kullanmalarını sağlıyor.

Tüm avantajlı fırsatlar Türkiye geneline yayılan ŠKODA Yetkili Satıcıları’nda müşterilerini bekliyor.