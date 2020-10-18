Renault Megane eVision ve Dacia Spring modellerini Renault eWays etkinliklerinde tanıttı. Renault Grubu CEO’su Luca de Meo “2022’ye kadar tüm modellerimizin elektrikli ya da elektriklendirilmiş versiyonu olacak” dedi.

Renault eWays etkinlikleri kapsamında Renault Megane eVision ve Dacia Spring tanıtıldı. Grubu, yeni ürünler ve teknolojilerin yanında ilkeler ve sıfır karbon emisyonlu mobiliteye geçiş vizyonunu paylaşıyor. Renault eWays, bugün ve gelecek dönem için kendini sürdürülebilir mobilite ve ekosistemde ana aktör olarak konumlandıran grup için önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

2050 YILINA KADAR ‘0’ EMİSYON

Renault Grubu CEO’su Luca De Meo “Grup olarak 2050 yılına kadar Avrupa’da sıfır karbon emisyonu taahhütümüzü yerine getirmek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. 2030 itibarıyla emisyon oranımızı 2010 yılına kıyasla yüzde 50 azaltmayı hedefliyoruz. 2022 yılıyla birlikte tüm modellerimiz elektrikli ya da elektriklendirilmiş versiyonlara sahip olacak. 5 yıl içinde Renault Grubu olarak pazardaki araçlarımızın yüzde 50’sinin elektirikli ya da hibrit olmasını planlıyoruz. Renault Megane eVision, elektrikli Dacia Spring ve Yeni Arkana E-TECH Hibrit bu planlarımızın önemli birer parçası” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ MOBİLİTE ÇAĞI BAŞLADI

Yaklaşık 10 yıl önce ZEO lansmanını gerçekleştiren Renault Grubu, bugün 8 farklı model olmak üzere 350 bin araçla dünyanın dört bir yanında elektrikli mobilite sunuyor. Grup Elektrikli ürün gamına ek olarak, Clio, Captur, Yeni Mégane ve Yeni Mégane Estate modellerle E-TECH Hibrit ve Plug-in Hibrit teknolojisine sahip hibrit ve plug-in hibrit versiyonlardan oluşan eksiksiz bir ürün gamı sunuyor. Yeni Renault Arkana da bu ürün gamına dahil oldu.

ELEKTRİKLİ MEGANE’IN ÖNCÜSÜ

eWays etkinliğinin en önemli sürprizi elektrikli Renault Megane oldu. Elektrikli araçlara özel yeni CMF-EV platformu kullanan Renault Megane eVision, coupe ile SUV kodlarını birleştirerek kompakt hatchback modelini yeniden tanımlıyor. Bu platform, segmentin geleneksel ebatlarından farklılaşarak yeni hatlara ve ebatlara sahip bir araç ortaya çıkmasını sağlıyor. Böylece ilk kez lanse edilmesinden 25 yıl sonra Megane için yeni bir sayfa açıldı.

DACIA’NIN İLKBAHARI ‘SPRING’ İLE ESKİYE GÖNDERME

Dacia 2021’de modaya uygun küçük şehir otomobili elektrikli Dacia Spring’i pazara sunacak. Logan ve Duster modellerin ardından Dacia Spring, elektrikli mobiliteyi herkes tarafından erişilebilir hale getirerek pazarda devrim yapmaya hazırlanıyor. Bireysel, paylaşımlı ya da profesyonel mobilite için Spring sade, güvenilir ve erişilebilir bir çözüm olarak öne çıkıyor.

295 KİLOMETRELİK MENZİLE SAHİP

Yenilikçi SUV görünümü ile model, 4 koltuğa, rekor bir iç hacme, sade ve güvenilir bir elektrikli aktarma organına ve güven verici bir ürün gamına sahip. Hafif ve kompakt elektrikli Spring, karma WLTP döngüsünde 225 km, WLTP şehir içinde ise 295 km sürüş menziliyle hem şehir içinde hem de şehirler arası yollarda çok yönlülük sunuyor.

3 YENİ HİBRİT ÜRÜN GAMI

Renault, elektrikli mobilitenin yanında hibrit ürün gamını da genişletiyor. Yeni Arkana E-TECH Hibrit, Captur E-TECH Hibrit ve Yeni Mégane hatchback E-TECH Plug-In Hibrit, Avrupa’da 2021’in ilk yarısında satışa sunulacak. Yeni Arkana ve Captur ile 12V mikro-hibridizasyonun hayata geçirilmesi her tür ihtiyacı karşılarken, erişilebilir olmayı sürdürerek mümkün olan tüm elektrifikasyon seviyelerini kullanıma sunuyor. Böylece aktarma organı serisi tamamlanmış oluyor. 10 yıldan uzun süredir elektrikli araçlarda öncü ve lider olan Renault, Formula 1’deki deneyimini otomotiv pazarına taşımaya devam ediyor. Marka bu deneyimiyle otomotiv pazarında daha geniş bir araç yelpazesine dinamik ve verimli hibrit güç aktarma organları sunuyor.