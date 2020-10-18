Jeep hibrit Compass 4xe ile gün yüzüne çıktı. Compass’ın hibrit motorlu versiyonu 4xe böylece Türkiye’de satışa sunuldu.

Jeep 4×4 performansını güçlü bir elektrik motoru ve Compass ile birleştirdi. Compass’ın hibrit motorlu versiyonu 4xe Türkiye’de satışa sunuldu. Compass 4xe, elektrik motorun anlık tepkime süresini, dört tekerden çekiş gücüne hızla yansıtıp zorlu arazi koşullarında kullanıcısına üstün 4xe SUV deneyimi sağlıyor.

2 DONANIM SEÇENEĞİ VAR

Araç, ‘S’ ve ‘Trailhawk’ olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışa sunuluyor. Jeep Compass 4xe; önde 180 HP’lik içten yanmalı motor, arkada 60 HP’lik elektrikli motorun da desteğine sahip. Toplam güç 240 HP’lik güce ulaşıyor. Compass 4xe, kapsamlı teknoloji ve güvenlik özellikleri, e-save modu, e-costing sürüş fonksiyonuyla da öne çıkıyor.

725 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

2 saatten kısa sürede şarj imkanı sunan easyWallbox ile halka açık ve ev tipi şarj çözümü de Compass 4xe ile birlikte kullanıcılara sunuluyor. Araç en tutumlu Jeep olarak lanse ediliyor. Verimlilik, performans ve sorumluluk kavramlarını temsilen mavi renkli bir 4xe logosuyla da farkını yansıtıyor. Jeep Compass 4xe, ülkemizde 724 bin 950 TL’lik fiyatla satışa sunuluyor.

KENDİ REKORUMUZU KIRACAĞIZ

Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, “2020 yılının zor şartlarında ilk 9 ayda yüzde 164 büyümeyle 3 bin 102 adet satış gerçekleştirdik. Başarımızın ardında, Jeep markasının güçlü imajının yanı sıra, ürünlerimizin başarısıyla satış ve servis ağımızın yüksek hizmet kalitesi etkili oldu. Yıl başında 4 bin adet olarak belirlediğimiz satış hedefimizi 6 bin adede çıkarttık. Yılın son çeyreğindeki en önemli oyuncumuz Compass’ın da etkisiyle, Jeep markası olarak Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz en iyi satış adedine imza atarak, kendi rekorumuzu kırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu. Süslü, markanın gelecek dönem ürün planında bir çok modelin yer aldığını hatırlatırken; 2022 yılında sadece SUV’lerden oluşan bir ürün gamıyla, premium pazarda 10 bin adetlik satış hedeflerini aşan dördüncü marka olma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

RENEGADE HİBRİT 2021’DE

Özgür Süslü konuşmasında Jeep’in, FCA’nın elektrifikasyon konusunda öncü markası olduğuna da değindi. Compass 4xe’nin yeni bir teknolojiyi ve aynı zamanda markanın dönüşümünü de simgelediğini sözlerine ekleyen Süslü, “Compass 4xe şehir içinde elektrikli, uzun yolda hibrit arazide ise 4X4 sürüş seçeneği sunuyor. Ekonomik, sıfır emisyon salınımıyla çevreci ve performanslı bir SUV olan Compass 4xe, Jeep markasının DNA’sını oluşturan efsanevi arazi becerilerini daha da ileriye taşıyarak şarj edilebilir hibrit güç-aktarma çözümü sağlıyor. Bu ay itibarıyla pazara sunduğumuz Jeep Compass 4Xe ile başlayan hibrit atağımızı önümüzdeki yıllarda da ürün gamımna eklenecek modellerle devam ettireceğiz. Renegade 4xe ise 2021’de gelecek” dedi.

1.3 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR

1.3 litre motorlu 180 HP’lik altı ileri otomatik şanzımanlı Compass 4xe; arkada konumlanan 60 HP’lik elektrik motorla toplam 240 HP’lik güce ulaşıyor. Compass 4xe, arka aksta yer alan 60 HP’lik elektromotorla eşleştirilen ve 11.4 kWh batarya sayesinde tamamen elektrikli sürüş olanağı da sunabiliyor. 400 Volt lityum-iyon kobalt-nikel manganez/grafit batarya, dış etkenlerden korunacak şekilde ikinci koltuk sırasının altında konumlandırılıyor. Özel koruyucu bir muhafaza içine yerleştirilen batarya en iyi performans için ısıtma ve soğutma devresiyle destekleniyor. Yeni Jeep Compass 4xe, tamamen elektrikli sürüş modundaki 50 km’lik sürüş menziliyle de günlük şehir içi kullanım için ideal bir yapı sunuyor. Üstün yakıt verimliliği sunan Compass 4xe, hibrit modda ise yaklaşık 2,1 lt/100 km tüketimi sağlarken 50 gr/km’den az CO2 salınımıyla da çevreye duyarlılığını gösteriyor.

TAM ELEKTRİKLE SAATTE 130 KİLOMETRE

Elektrikli güç-aktarma sistemi tarafından üretilen yüksek tork değeri ve bunu son derece hassas bir şekilde ayarlama özelliği, her türlü arazi koşulunda üstün dört tekerlekten çekiş kabiliyeti sağlıyor. Benzinli motor 270 Nm tork üretirken elektrikli motor 263 Nm’lik torku kullanıma sunuyor. Elektrikli motor çekiş gücüne katkı sağlamakla kalmıyor ayrıca fren anında oluşan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlayan araç, hibrit modda 200 km/s’ye ve tam elektrikli sürüşte 130 km/s’ye varan maksimum hıza ulaşıyor. Sürüş esnasında veya park halindeyken şarj edilebilen aracın bataryası için easyWallbox veya daha gelişmiş Connected gibi farklı çözümler de sunuluyor.

DONANIMI ZENGİN

Yeni hibrit Compass 4xe’de tam LED farlar ve Bi-Xenon farlar standart olarak sunulurken, zengin bir renk yelpazesi bulunuyor. Beyaz, Buz gri, Granit gri, Jetset mavi, Gölge mavi, İtalyan mavisi, Kolorado kırmızısı, Sting gri, Karbon siyahı dışında üç katmanlı Fildişi, İtalya Mavisi ve Tekno Yeşil olmak üzere üç özel renk de sunuluyor. Jeep 4xe Compass’ın çok özel donanımları da aracı bugüne kadar üretilen en teknolojik Jeep modeli yapıyor. 7 inçlik TFT renkli ekran ve 8.4 inçlik dokunmatik ekranlı Uconnect NAV, Apple CarPlay, özelliği kabini zenginleştiriyor. Kullanıcılar 8.4” Dokunmatik ekranda da elektrikli sürüş için özel bilgilere ulaşabiliyorlar.

Kokpitte yer alan yeni bir altı ileri otomatik şanzıman vites kolu ve eAWD modlarıyla güncellenen Selec-Terrain Yüzey seçme sistemi araç kullanım zevkini artırıyor. Kullanıcılar böylece; 4WD Lock, 4WD Low, Yokuş İniş Destek Sistemi ile daha hassas gaz ve direksiyon tepkilerini beraberinde getiren farklı zeminlere uygun sürüş modu Auto, Sport, Snow, Sand/Mud ve Rock modlarını sürüş koşullarına uyarlayabiliyor. S donanım versiyonunda havalandırma ızgarası, hoparlör ve orta konsolu siyah çerçeveler süslerken Trailhawk versiyonunda ise kırmızı çerçeveler devreye giriyor. Jeep Compass 4xe, 428 litrelik bagaj kapasitesini de sağlıyor.