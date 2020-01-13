İstanbul Toyota Plaza ALJ 2019 yılında, en çok satış gerçekleştiren Toyota yetkili satıcısı oldu. Toyota’nın tüm Türkiye’ye yayılmış 59 yetkili satıcısı içinde 1643 adetlik satışa imza attı.

İstanbul Toyota Plaza ALJ 2019 yılında, en çok satış gerçekleştiren Toyota yetkili satıcısı oldu. Toyota’nın tüm Türkiye’ye yayılmış 59 yetkili satıcısı içinde 1643 adetlik satışa imza attı. İstanbul Toyota Plaza ALJ, 5 yıl üst üste birinciliğini sürdürdü. İstanbul Çekmeköy’de 8 bin metrekarelik alanda Toyota’nın Satış, Servis, Yedek Parça, Sigorta ve İkinci El hizmetleri sunuyor. Toyota Plaza ALJ 1237 adetlik hibrit otomobil satışıyla da dikkat çekti. En fazla Toyota satan bayi.

24 BİN 301 ADET SATTI

Toyota’nın Türkiye genelindeki 24 bin 301 adetlik satışı içinde en çok satış adedine ulaşan Toyota Plaza ALJ, özellikle filo kanalındaki başarısıyla öne çıktı. 1643 adetlik toplam satışın 1126’sı kurumsal firmalara ve kiralama şirketlerine yapılırken, bunun 966’sının hibrit otomobiller olması dikkat çekici bir başka başarı olarak yansıdı. En fazla Toyota satan bayi.

5 YILDIR LİDER

ALJ Otomotiv Genel Müdürü Gökhan Aşıkoğlu “Bizim 5 yıl üst üste birinci olmamızı sağlayan tüm müşterilerimize ve sürekli gelişim felsefesiyle sürdürülebilen bir başarı elde etmeleri nedeniyle tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.