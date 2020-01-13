Fiat Concept Centoventi, markanın 120’nci yaşına özel olarak geliştirildi. Concept Centoventi menzili ise 500 kilometre.

Fiat, Concept Centoventi’yi sergiledi. Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) elektrikli araç teknolojilerini sunuyor. Konsept adını İtalyancada ‘yüz yirmi’ anlamına gelen Centoventi kelimesinden alıyor. Kişiselleştirme konusunda sınırsız bir deneyim sunmaya hazırlanırken, markanın 120 yıllık geçmişinden gelen bilgi birikimi ve deneyimini de geleceğe taşıyor.

TAMAMEN KİŞİYE ÖZEL OLACAK

Fiat Concept Centoventi, herhangi bir özelleiştirme kısıtı olmadan, tamamen kullanıcının zevkine ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebileceği şekilde üretilecek. Otomobilin, üretim sürecini basitleştirmek için sadece tek tip olarak ve tek renk ile üretilmesi planlanıyor. Son kullanıcı, ‘4U’ programını kullanarak 4 farklı tavan tipi, 4 farklı tampon, 4 farklı jant ve 4 farklı dış kaplama seçenekleriyle otomobili kişiselleştirebiliyor. Otomobil modern cihazlar gibi; dış gövde renkleri, iç mekân mimarisi, çıkarılabilir ve eklenebilir tavan yapısı ile bilgi-eğlence sistemi de dahil tamamen özgün bir şekilde yapılandırılabiliyor.

500 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Fiat Centoventi kullanıcısının, markanın yeni versiyon, özel seri veya makyaj gibi güncellemelerini beklemesi gerekmiyor. Kullanıcı, talep etmesi halinde istediği zaman arzu ettiği değişikliği yaparak otomobilini güncelleyebiliyor. Fiat Centoventi’nin menzili modüler olmasıyla dikkat çekiyor. Yenilikçi batarya mimarisi sayesinde araç menzili kullanım amacına bağlı olarak 100 ile 500 kilometre arasında değişebiliyor.

SOSYAL MEDYA ENTEGRELİ

Bagaj kapağına monte edilen modern ekranlı bir sosyal medya cihazına dönüşerek otomotivde bir başka kilometre taşına daha imza atıyor. Araç paylaşımı ve yeni kent içi ulaşım biçimleri göz önünde bulundurularak tasarlanan konseptin kokpitinde ön cama doğru bakan bir ekran bulunuyor. Söz konusu ekran ‘dolu, boş veya park ücreti ödendi’ gibi mesajları yansıtabiliyor. Ayrıca bagaj kapağındaki büyük bir ekran ile kullanıcı mesajını dış dünya ile de paylaşabiliyor. Araç hareket halindeyken ise sadece Fiat logosu gösteriliyor, ancak durduktan sonra sürücü “messenger” moduna geçerek yeni bir mesaj oluşturabiliyor.