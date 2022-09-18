Hyundai IONIQ 5 Türkiye’de yola çıktı. 1.9 milyon liralık fiyat etiketiyle dikkat çeken model, markanın en pahalı ürün gamında en üst sırayı aldı. Hyundai’nin Türkiye pazarında satılan ikinci elektrikli modeli olan araç, 400 kilometrenin üzerindeki menziliyle dikkat çekiyor.

Hyundai IONIQ 5 Türkiye’de yola çıktı. 1.9 milyon liralık fiyat etiketiyle dikkat çeken model, markanın en pahalı ürün gamında en üst sırayı aldı. Hyundai’nin Türkiye pazarında satılan ikinci elektrikli modeli olan araç, 400 kilometrenin üzerindeki menziliyle dikkat çekiyor. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel “IONIQ 5 modelimizle birlikte Türkiye’de kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak ve üst düzey bir mobilite deneyimi sunmak istiyoruz. IONIQ 5 elektrikli modeller arasında sınırları zorlayacak ve kullanıcıların bir otomobilden çok daha fazla keyif almasını sağlayacak. Spor otomobilleri aratmayan performans, geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak hazırlanmış bir iç mekan ve 430 km menzil ile son yılların en şık ve en kullanışlı modellerinden biri olmaya aday. IONIQ 5 ile oyunun kurallarını değiştiren yeni bir mobilite deneyimi yaratmak için yola çıktık. Hedefimiz; dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli otomobiller alanında öncü olmak ve günlük hayatımızı daha da keyifli hale getirmek” dedi.

7 FARKLI RENK SEÇENEĞİ MEVCUT

Son bir yıl içerisinde 100’den fazla ödül alarak adından sıkça söz ettiren IONIQ 5’in şık tasarımı, geçmiş ile gelecek arasında müthiş bir bağ kuruyor. Geleneksel çizgiler yerine son derece modern bir tasarım felsefesi ile hazırlanan otomobil, zamansız tasarımın yeniden tanımlanması olarak yorumlanıyor. Panel boşluklarını en aza indiren midye şeklindeki kaput ve yatay formdaki ön tampon, IONIQ 5’in kusursuz aydınlatma teknolojisine de müthiş bir zemin hazırlıyor. Önden bakıldığında hemen fark edilen V şeklindeki ön LED dekoratif aydınlatma (DRL), yine U şeklindeki küçük piksellere sahip farlarla kombine ediliyor. Müşteriler, IONIQ 5’e özel ve doğadan ilham alan “Siyah Sedefli”, “Siber Gri Metalik”, “Aytaşı Gri Metalik”, “Atlas Beyazı”, “Kozmik Altın Mat”, “Buzul Mavi Sedefli” ve “Elegant Yeşil Sedefli” olmak üzere 7 dış renk arasından seçim yapabiliyor. İç mekandaysa iki renk seçeneği var.

527 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

IONIQ 5’in iç mekanında da “Fonksiyonel Yaşam Alanı” teması var. Koltuklar ile birlikte orta konsol da 140 mm’ye kadar hareket edebiliyor. Ayrıca, koltuklar, tavan döşemesi, kapı döşemeleri, zemin ve kol dayama gibi iç mekandaki donanımların çoğu, geri dönüştürülmüş PET şişeler, bitki bazlı (bio PET) iplikler, doğal yün iplikler ve ekolojik deri gibi çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklı malzemeler kullanılarak üretiliyor. IONIQ 5, ikinci sıra koltuklar tamamen katlandığında yaklaşık 1.587 litreye kadar bir yükleme alanı sunuyor. Koltuklar tam dik konumdayken 527 litre bagaj alanı sağlayarak günlük kullanımda oldukça ideal bir yükleme kapasitesi sunmuş oluyor. Rahatlama pozisyonlu ön koltuklar tamamen elektrikli olarak sunuluyor. Böylece her iki ön koltuk düz bir konuma gelerek şarj esnasında araç içindekilere dinlenme olanağı sağlıyor.

MENZİLİ 430 KİLOMETRE

IONIQ 5, performanstan ödün vermeden her müşterinin mobilite ihtiyaçlarına uygun bir elektrikli otomobil konfigürasyonu sunuyor. Hyundai, IONIQ 5’i Türkiye’ye 72,6 kWh’lik bir pil paketi seçeneğiyle satışa sunuyor. Elektrik motoru 225 kWh (305 hp) ve 605 Nm gibi bir performans değeri sunarak bir SUV otomobilden daha çok sport otomobil hissiyatı ve keyfi sunuyor. IONIQ 5, 72.6 kWh pil ile desteklenirken, HTRAC dört tekerlekten çekiş (AWD) seçeneğini de sunuyor. Bu teknik özelliklerle beraber otomobil, 0 ‘dan 100 km/s hıza 5,2 saniyede çıkabiliyor. IONIQ 5, bu pil kombinasyonu ve dört tekerden çekiş sistemiyle ortalama olarak 430 km arası (WLTP) bir menzile ulaşabiliyor. Araçtaki şanzıman tipi ise tek vitesli redüktör olarak sunuluyor. Ayrıca, elektrik motorun ürettiği gücün geri kazanımı için de rejeneratif fren sistemine yer veriliyor.

5 DAKİKADA 100 KİLOMETRELİK ŞARJ

IONIQ 5’in E-GMP platformu, hem 400 V hem de 800 V şarj altyapılarını destekliyor. Platform, ek bileşenlere veya adaptörlere ihtiyaç duymadan 400 V şarjın yanı sıra standart olarak 800 V şarj özelliği de sunuyor. IONIQ 5’in sunduğu 800 V şarj özelliği, otomotiv dünyasında sadece birkaç modelde bulunuyor. Bu özellik, IONIQ 5’i hem rekabet hem de kullanım açısından çok özel bir noktaya taşıyor. IONIQ 5, 350 kW’lık bir şarj cihazıyla beraber 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj edebiliyor. Yani, 100 km menzil elde etmek için sadece beş dakika şarj etmek yeterli. Ayrıca IONIQ 5, sistemindeki güçlü bataryaları sayesinde başka bir elektrikli otomobili de şarj edebiliyor.

YARI OTONOM SÜRÜŞ ÖZELLİĞİ VAR

Hyundai, IONIQ 5’te gelişmiş sanal bir gösterge paneli kullanıyor. Bu HUD panel, navigasyon, sürüş parametreleri, anlık bilgileri ön cama yansıtıyor. Bu yansıtma esnasında üst düzey bir ekran teknolojisi kullanılarak sürücünün dikkatini dağıtmadan tüm bilgilerin aktarılması sağlanıyor. Diğer bir deyişle, yarı otonom sürüş özelliklerine sahip olan IONIQ 5, hızını yasal sınıra göre ayarlayan Akıllı Hız Sınırı Yardımı (ISLA) sistemiyle donatılmış. Böylece IONIQ 5, sürücü trafik kurallarına uymasa dahi uyması için görsel ve işitsel uyarılarda bulunmaya başlıyor. Ayrıca, gece sürüşlerinde karşıdan gelen sürücülerin gözlerinin kamaşmasını önlemek için uzun farları otomatik olarak açıp kapatan Uzun Far Yardımı da (HBA) var. Üst düzey konfor ve rahatlık için 8 hoparlörlü Bose Premium ses sistemi kullanılan otomobilde 12.3 inçlik dokunmatik multimedya ünitesi, 12,3 inç gösterge paneli, 64 renk ambiyans aydınlatması, direksiyon koluna entegre vites kolu (shift by wire) sürüş modları, kablosuz şarj sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi gibi donanımlara yer veriliyor.

TEK VERSİYON VAR O DA

1.9 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE

IONIQ 5, Hyundai’nin gelişmiş SmartSense güvenlik asistanlarıyla da seyir esnasında maksimum koruma sağlamaya çalışıyor. Ön çarpışma engelleme, şerit takip ve şeritte kalma, kör nokta çarpışma engelleme, dur kalk özellikli akıllı hız sabitleme kontrolü, arka çapraz trafik çarpışma önleme, sürücü dikkat uyarısı ve akıllı hız asistanı sayesinde olası kazaların ve tehlikeler minimuma indirilmiş oluyor. Hyundai, teknoloji harikası tamamen elektrikli IONIQ 5 modelini Türkiye’de sadece Progressive donanım seviyesi ve 1.970.000 TL’lik bir fiyat etiketiyle satışa sunuyor.