Enerji darboğazı mobiliteyi öğretecek

Avrupa enerji darboğazıyla büyük bir krizin eşiğinde bu yüzden mobilite oldukça yakın. Birçok ülkede elektrik kesintileri başladı bile. Bunun üretim maliyetlerini etkileyeceğini söyleyen MAİS Genel Müdürü Çağdaş, Avrupa’da ardı ardına fabrikaların kapandığını ifade etti. Çağdaş “Dolayısıyla insanların daha tasarruflu ve sürdürülebilir mobilite araçlarını tercih etmesi gerekiyor” dedi.

ALİ YILDIRIM-PARİS

Otomotiv sektörü çip kriziyle boğuşmaya devam ederken, şimdi de Rusya – Ukrayna etkisiyle enerji darboğazına girerken mobilite dikkat çekiyor. Tedarik sürelerinde yaşanan uzatmalı dönem daha tam sonuca bağlanmadan enerji sıkıntısı üretimleri sekteye uğratıyor. Dacia, Renaulution stratejik planının açıklanmasından sonra Paris’te yeni logo ve konseptin tanıtıldığı etkinlikte açıklamalarda bulunan MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, enerji krizinin boyutuna değindi. 2022’de tahmin edilemeyen Rusya-Ukrayna gerginliğine bağlı olarak piyasa koşullarının oldukça değiştiğini vurgulayan Çağdaş “Yurt dışında maliyet kaynaklı ciddi bir enflasyon oluştu. Bu enflasyon tabi maliyetlerle birlikte araç fiyatlarını yukarı çekti. Biz Renault olarak bundan kötü etkilendik. Fiyatlarımıza yansıtmak zorunda kaldık. Üretici açısından bakıldığında yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Ama Türkiye’ye yansıması ÖTV etkisiyle daha yüksek seviyeye çıktı. Bu koşullarda Türkiye pazarı bu sene kişisel inancıma göre 700 bine belki ulaşabilir” dedi.

FABRİKALAR ARDI ARDINA KAPANIYOR

Enerji darboğazının geldiği durumun belli olduğunu aktaran Çağdaş, Avrupa’da ardı ardına fabrikaların kapandığını ifade ederek “Dolayısıyla insanların daha tasarruflu ve sürdürülebilir mobilite araçlarını tercih etmesi gerekiyor” yorumunda bulundu. “Küresel sorunlar sebebiyle parça tedarikinde veya araç tedarikinde birtakım sorunlarla karşı karşıya kalmış olabiliriz” diyen Çağdaş konuşmasına şöyle devam etti: “Bunu sadece bizim markamız yaşamıyor. Genel bir durum söz konusu. Biz bir parça bulunabilirlik oranıyla çalışıyoruz. Buna rağmen bizde parça sıkıntılarıyla karşı karşıya gelebiliyoruz. Renault-Dacia en az parça bulunabilirlik sıkıntısıyla anılan markadır.”

UZUN BİR SÜREDİR FİLOYA SÖZLEŞME İMZALATIYORUZ

Piyasada araç bulunmayınca bunun menfaatçilerinin çok olduğunu belirten Çağdaş “Fiyatların da enflasyonist veya kur hareketleriyle artmasını bekleyen bir kesim bunun ikinci el ticaretini yapmaya çalışıyor piyasada. Bizim bununla ilgili kurallarımız var. Filoya verdiğimiz bir araç için sözleşme imzalatırız” diye konuştu.

‘PİYASADA BÜYÜK BİR FİNANSMAN SORUNU VAR’

Pazardaki daralmanın nedenlerinden de bahseden Berk Çağdaş, tüketicilerin taşıt kredilerine ulaşmada sorun yaşadığını anlattı. Çağdaş “Şu anda piyasada aldığımız duyumlar ciddi anlamda finansman sorunlarıyla boğuşulduğu yönünde. Bankaların kredi kullandırmaması ve sadece kamu bankalarının bunu sırtlanması piyasada yetersiz satış ile durgunluğa yol açıyor. Tüm markalarda ağustosta piyasadaki talebi karşılayacak stok vardı. İkinci elde araçta da satışlar bu doğrultuda durdu. Sıfırda da durdu. Yüksek kredi maliyetleri nakit alımı arttırdı. Yüzde 40’larda olan nakit alımlar yüzde 70’e kadar çıktı” diye konuştu.

‘1.5 AY ÖNCE ÖTV’DE DÜZELTME TALEP ETTİK’

İkinci önemli nedenin piyasada ciddi bir ÖTV beklentisi oluştuğunu söyleyen Berk Çağdaş “Herkes onu soruyor bize. Biz de bilmediğimizi söylüyoruz. ODD olarak bize ulaşan bir bilgi yok. ODD olarak biz ÖTV limitlerinde bir düzeltme yapılması gerektiğini aktardık. Şu anda kur artışı, enflasyon fiyatlara direkt olarak yansıyor. Böylece bundan 1 sene evvel tümü yüzde 45 ÖTV’ye satılan araçlar yüzde 80 ÖTV’ye çıktı. Dolayısıyla ODD olarak burada bir düzeltme yapılması faydalı olabilir diye tavsiyemizi ilettik. Biz bunu yetkililere ileteli 1.5 ay kadar oldu. Bunun dışında bir duyumumuz yok. Üçüncü faktör ise araç bulunabilirliği. Bir endeks kurarsak. Talep faktörü 100’se krediye ulaşamama nedeniyle bu 90’a düşüyorsa, yüzde 10 etkisi oldu bu ay. Biz 90 satabilecekken şu anda 40 verebiliyoruz piyasaya. Birçok markada arkadaşlardan duyuyoruz 8 ay gecikme yaşayan var” dedi.

‘SATILAN ARACI JELATİNİYLE

MAĞAZADA BEKLETMEK İSTİYORLAR’

Renault ve Dacia markalarında tedarik sürelerinin 1 aya kadar düştüğünü ileten MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş “Azalmakla birlikte piyasada hala yatırım amaçlı araç almak isteyen müşteri var. Haziran, Temmuz ve Mayıs’taki kadar yoğun değil azalmakla beraber var. Bazı perakende müşteri şunu istiyor; Aracı her şeyiyle satın alıyor. Sonra jelatinleriyle bizim muhafaza etmemizi istiyor. Sonra ikinci bir alıcıya bunu devretmek istiyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ben bizim şubelerimizde bu şekilde 5-10 tane talebe rastladım. Bayi genelinde düşürsek bir hayli var idi. Şimdi bu şekilde bir talep gelmiyor. Daha da azaldı diyebiliriz” yorumunda bulundu.

TALIANT YERİNE GELİŞMİŞ LOGAN GERİ GELEBİLİR

Renault Taliant ile iç pazardan geri dönüşler aldıklarını anlatan Berk Çağdaş “Bu sıkıntıları global yönetime bildirdik. Aynı segmentte olan Yeni Dacia Logan bizim pazarımız için çok uygun bir araç. Bununla alakalı satış anlamında global yönetimin kararını bekliyoruz. Pazarda Logan satma ihtimalimiz var. Bu gerçekleşirse Taliant olmayacak.