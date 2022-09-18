Hyundai’nin voltajı İzmit’te artacak

Otomotiv sektöründe gittikçe etkinliğini arttıran elektrikli otomobiller için geri sayım çoktan başladı. Bugün neredeyse her markanın bir elektrikli modeli bulunurken Hyundai de Türkiye’deki ikinci elektrikli modelini tanıttı. 2030’a kadar 18 elektrikli modeli pazara sunacaklarını anlatan Hyundai Assan GM Berkel “Türkiye’deki fabrikada bu değişime ayak uyduracaktır” dedi.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de otomotiv sektörü tüm dünyada olduğu gibi önemli bir değişimin eşiğinde. Daha birkaç sene önce elektrikli otomobillerin varlığından bile şüphe ederken, bugün dizel otomobillerden mecburen vazgeçmiş bir toplumla karşı karşıyayız. Bu döngüyle birlikte markalar da birbiri ardına elektrikli modellerini sıralarken, Hyundai de Türkiye’deki ikinci elektrikli modelini tanıttı. Türkiye’nin hibrit olarak tanıdığı IONIQ, şimdi tam elektrikli olarak Türkiye pazarına çıktı.

2030 YILINA KADAR 18 ELEKTRİKLİ MODEL

IONIQ 5’in tanıtımında konuşan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, üretim yapan fabrikaların da dönüşüme gireceğini söyledi. Hyundai’nin 2030 yılına kadar 18 yeni elektrikli modeli piyasaya süreceğini açıklayan Berkel, 1.8 milyon adet satışa ulaşacaklarını aktardı. Berkel şöyle devam etti: “İzmit’te üretilen Hyundai marka araçların yüzde 85’i Avrupa’ya ihraç ediliyor. Avrupa en çok elektriklinin satıldığı bölgelerin başında geliyor. Bu değişimde Türkiye’nin pozisyonu ne olur dersek; Şu an için net bir şey söyleyemem. Fakat üretim anlamında bu değişime yavaş yavaş ayak uyduracaktır.”

ENERJİ KRİZİYLE ÜRETİMLER TÜRKİYE’YE KAYABİLİR

Avrupa’nın enerji krizi içerisinde olduğunu ve Türkiye’de enerji krizinin olmadığını belirten Murat Berkel sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa’da yavaşlama olursa eğer otomobil üreticilerinde belki bu tarafa doğru ve diğer üretim yapan ülkelere doğru talep daha da artar. Orada markalar üretimlerini ne kadar artar bilemiyorum. Kapasitesine bağlı. Biz zaten kapasite üzerinde çalışıyoruz. 200 binden fazla üretime imza atıyoruz.”