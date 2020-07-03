Ertelenen talep ve kredi satışlara umut oldu

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Haziran 2020 karnesi belli oldu. Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,3 arttı. 70 bin 973 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında Haziran 2020 karnesi belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı sonuçlarını açıkladı. ODD’nin verilerine göre; haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,3 arttı. 70 bin 973 adede ulaştı. Satışlardaki bu hızlı yükselişte, geçen ay devreye giren düşük faizli kredilerin büyük etkisi olduğu vurgulandı. Haziran 2020 döneminde otomobil satışları gaza bastı.

TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI TAM GAZ

Haziranda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 arttı. 57 bin 67 adede çıktı. Hafif ticari araç pazarı yüzde 108,7 artarak 13 bin 906 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 6,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 15,9 azaldı.

İLK 6 AYDA YÜZDE 30’AR BÜYÜDÜLER

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı haziran sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 arttı. 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda geçen yıla göre yüzde 30,2 oranında artarak, 203 bin 595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı.

ERTELENEN TALEP VE FAİZ İNDİRİMİ

ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, satışlardaki hızlı yükselişte 2018’den bu yana bekleyen talebin yanı sıra haziran ayında devreye giren düşük faizli kredinin etkili olduğunu söyledi. Bilaloğlu, pandemi nedeniyle 500 bin adetlere düşürülen yıl sonu hedeflerini yeniden 600-650 bin adetlere çıkardıklarını söyledi. Bilaloğlu ayrıca, 2021 yılı itibarıyla iç pazarda yeniden 1 milyon adetli satışlara ulaşabilecekleri umudu taşıdıklarını ifade etti.

YERLİ MODELLER GAZA BASTI

Haziran ayında, yerli markalar kredi kampanyası ve hızlı tedarik avantajı sayesinde pazar payını artırdı. Yerli ve ithal araç satışları arasındaki makas neredeyse kapandı. Haziran ayında 35 bin 295 adet yerli araç satılırken, ithal pazarı ise 35 bin 678 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl haziran ayında yerli ve ithal araç satışları arasında 2 bin 716 adetlik fark olmuştu.