Opel’e PSA aşısı

PSA ile birlikte harekete geçen Opel, 6 aylık satış performansıyla dikkat çekiyor. Opel Türkiye, 12 bin 536 adetlik satış gerçekleştirerek geçen yıla oranla satış adetlerini ikiye katladı.

PSA çatısı altında vites yükselten Opel, 6 aylık satış performansıyla dikkat çekiyor. Bu dönemde Opel Türkiye, 12 bin 536 adetlik satış gerçekleştirerek geçen yıla oranla satış adetlerini ikiye katladı. Yılın ilk yarısında yüzde 4,9 pazar payına erişerek sırlamada 6’ıncı oldu. Yeni Corsa modelinin başarısıyla birlikte pazarda büyük ivme yakalayan Opel ilk altı ayda toplam binek otomobil pazarında da dikkat çekti. Gerçekleştirdiği 11 bin 775 adet satış ve yüzde 5,8 pazar payı ile beşinci sırada yer aldı. Haziran ayında binek otomobil pazarında gerçekleştirdiği 2 bin 913 adet satış ve yüzde 5,1 pazar payı ile markalar sıralamasında altıncı oldu. Opel psa corsa

TEMMUZ AYINDA CAZİP FIRSATLAR

Opel, Temmuz ayında da bu modellerinde sunduğu cazip fırsatlar ve farklı finansman kampanyaları ile müşterilerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yeni Corsa,X, Grandland X, Insignia ve Combo modellerinin 2020 özel seri donanımlarında 50.000TL’ye, 20 ay, %0,89 faizli kredi seçeneği ile dikkat çeken bir finansman kampanyası başlatıyor. Yeni Astra HB 2020 özel seri otomobillerde ise 60.000TL’ye, 12 ay, %0 faiz imkanı sunuluyor. Opel severler tarafından büyük ilgi gören 2020 özel seri modellerinin detaylarına Opel Türkiye web sitesinden erişilebiliyor. Opel psa corsa

YENİ CORSA 135 BİN 800 LİRA

Ayrıca Temmuz ayına özel yeni Corsa 135.800TL’den, yeni Astra 184.200TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Opel’in SUV modelleri Crossland X’e 179.600TL’den, Grandland X’e ise 213.500TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Temmuz ayında müşterilerine sunduğu 120.000TL’ye varan %0,69 faizli özel kredi seçenekleri ile Opel, rakiplerinden ayrışıyor.