Tedarik sorunu gideriliyor

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu “Bir süredir yaşanan bulunurluk sıkıntısı kısmen de olsa giderildi. Bu yılı 700 binler seviyesinde kapatacağımızı tahmin ediyorum” diye konuştu.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ”Sıfır araçlardaki düşük faizli kampanyanın devam ettirilmesinin sektör adına oldukça olumlu bir gelişme olduğu görüldü. Bununla beraber bir süredir yaşanan Tedarik sorunu kısmen de olsa giderildi. Bu yılı 700 binler seviyesinde kapatacağımızı tahmin ediyorum” diye konuştu. Şahsuvaroğlu, ilk altı ay sonuçlarının açıklanmasının üçüncü çeyrekte toparlanmanın güçlü sinyalini verdiğini de kaydetti. Şahsuvaroğlu “Otomotivde 2018 yılında başlayan türbülansla 2019 yılı kayıplarını 2020 yılında toparlayabiliriz öngörüsündeydik. COVID-19 beklemediğimiz bir şeydi. Ancak görüyoruz ki normalleşme sürecinde alınan önlemler ve desteklerle otomotiv sektörü tekrar hareketlenmiş oldu. Sene başındaki satış adetleri yeniden konuşulmaya başlandı. Sektörümüz layık olduğu yere aşama aşama tekrar gelecektir.”

ARAÇ BULMA SORUNU BİTECEK

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, tedarik konusuna da değinerek “Özellikle Türkiye’de satılan her 10 otomobilin yaklaşık 6 tanesinin ithal olmasından dolayı Avrupa’daki pazarlar ilk önce kendi pazarlarına tedarik sağlayacaklardır elbette, öncelikle kendi piyasalarına araç verecekler. Tedarik sorunu birkaç ay daha sıkıntı yaşayacağız ama Türkiye’de yerli üretimde şu anda üretimin bütün çarkları dönüyor. Özellikle tedarikle ilgili olarak tüm otomotiv sanayii ve yetkili satıcılık sistemi de elinden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor. Haziran sonuçları da bu gayretimizi çok açıkça göstermiş durumdadır” şeklinde konuştu.