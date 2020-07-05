Yeni normalle birlikte yerliler gaza geldi

Yeni normalle birlikte otomotiv satışları da hız kazandı. Haziran ayında ertelenen talep kredi indirimleriyle birleşince bayilerde iğne atsan yere düşmedi. Bu dönemde yerli araç satışları ithallerle arasında olan makası da kapadı. Haziran 2020’de toplam 71 bin adede yakın araç satışı gerçekleşti. Bunun 35 bin 295 adedini yerliler, 35 bin 678 adedini ise ithal modeller oluşturdu.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de otomotiv sektörü çok zor bir dönemden geçiyor. Yaşanan kriz dönemi ne olacak korkusuyla beklemeye geçerken, iç pazarda satışlar bir hayli dip yaptı. Özellikle mart ayının ortasından itibaren kendini iyice göstermeye başlayan koronavirüs etkisiyle satışlar neredeyse durdu. Birçok ülkede satışlar önceki yıllara göre eskiye düştü ama Türkiye’nin değişken dinamikleri araç bulunabildiği kadarıyla satıldı. Bazı tüketiciler de geçen yıldan başlayan hızlı talebi erteleyince yeni normalle birlikte satışlar vites yükseltti. Fakat burada da ara veren fabrikalardan dolayı yeni araç temini oldukça zorlaştı. Haziran ayında gelen kredi oranlarındaki indirim, tüketiciyi harekete geçirdi. Sadece Haziran 2020’de 70 bin 973 araç satışı gerçekleşti. Önceki yıllara göre, başarılı bir satış grafiği çizilse de milyonluk pazar seviyesine ulaşılmış değil. Satışlar Haziran 2020 döneminde 2017’ye göre hâlâ yüzde 15 geride. yerli araç satışları

FAİZ İNDİRİMİ YERLİYE YARADI

Öte yandan yerli modellere yapılan kredi faizlerinde yapılan indirim, yerli araçları gaza getirdi. Türkiye’de modellerin ithal ağırlıklı olmasına rağmen, haziran ayında ilk kez aynı satış adetlerine ulaşıldı. Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışı yerli modellerde 35 bin 295 adede çıktı. İthal araç satışları da sadece 383 adet daha fazla oldu. Toplamda 35 bin 678 adet ithal araç satışı gerçekleşmiş oldu. Kredi paketleri yerli satışlarına hız kattı fakat ithallerin de tedarik süresinin uzaması bu makası kapattı. Haziran ayında toplam pazarda en fazla yerli modeli 13 bin 818 adetle Fiat sattı. Fiat’ı ise ağırlıklı binek modellerle (11 bin 385 adet) Renault takip etti. Sadece ticari satışlarla dikkat çeken Ford ise aynı dönemde 4 bin 753 adet satış gerçekleştirdi. Toyota da 2 bin 509, Honda 2 bin 108, Hyundai ise 680 araç sattı. yerli araç satışları

erli araç satışları

RENAULT BİNEK LİDERLİĞİNİ BIRAKMADI

Yılın ilk 6 ayında Renault, toplam pazarda 37 bin 444 adetle yüzde 14,7 pazar payı elde etti. Renault, 36 bin 305 satış adedi ve 17,8 pazar payı ile binek otomobil pazarının lideri oldu. Grubun (Renault-Dacia) toplam satışlarına baktığımızda 46 bin 83 satış adedi ile toplam pazardan yüzde 22,6 pay aldı. Dacia markası, 2020 yılının ilk yarısında kaydettiği 11 bin 599 satış adedi ve toplam pazardan elde ettiği yüzde 4,6 pay ile marka sıralamasında 8’inci sıraya yükseldi. Türkiye’de en çok satılan model sıralamasında ilk 3 modelden 2’si OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Clio HB ve Megane Sedan oldu. OGD tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Yeni Clio HB, lansmanından bu yana 10 bin 659 satış adedi kaydetti. Türkiye’de en çok tercih edilen model sıralamasında 2’nci sırada yer alan Clio, 21 farklı modelin yer aldığı B-HB segmentinde, en yakın rakibinden yaklaşık beş kat fazla satış kaydederek açık ara liderliğini ilan etti. Model, yılın ilk yarısında Clio IV ile birlikte toplamda 17 bin 268 satış adedi elde ederek segmentini domine ederken, B-HB segmentinde satılan her 2 araçtan 1’i Clio oldu. 2020 yılının ilk altı ayında elde ettiği 14 bin 46 adet satış adedi ile Megane Sedan ise 22,1 segment payı elde etti.

YENİ CLİO BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş “20 yıldır elde ettiğimiz binek otomobil liderliğini, 2020 yılının ilk yarısında da, birlikte tecrübe ettiğimiz olağanüstü pandemi sürecine rağmen korumaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Mart ayından itibaren tüm Yetkili Satıcılarımız ile birlikte her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz. Yılın başında Türkiye pazarına sunduğumuz Yeni Clio HB modelimiz, rakamların da kanıtladığı gibi müşterilerimiz tarafından büyük bir talep görüyor. Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç modelinin ikisi Renault markasına ait. Mart ve Nisan 2020 döneminde ertelenen talep, pandemi etkisi ile artan toplu taşımadan kaçınma eğilimi ve ulaşılabilir faiz koşulları ile birlikte pazara büyük bir dinamizm geldi. Yılın ikinci yarısında bu ritmin devam etmesi ve olası bir ikinci dalga yaşanmaması durumunda, pazarın 650 bin seviyelerinde tamamlamasını öngörüyoruz” dedi.

FİAT EN ÇOK SATAN MARKA OLDU

Fiat, başarılı satış performansını 2020 yılının ilk yarısında da sürdürerek liderliğini korudu. Haziran ayında, 14 bin 611 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren marka, tek başına pazarın yüzde 20,6’sını oluşturdu. Bu dönemde, 9 bin 231 adet binek otomobil satışı yapan Fiat’ın hafif ticari araç satışı ise 5 bin 380 adet olarak gerçekleşti. Altı ayda 39 bin 557 bin adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren marka, yüzde 15,6’lık pazar payı elde ederek yılın ilk yarısını lider tamamladı. Aynı dönemde 25 bin 212 adet otomobil satışı yapan Fiat, 14 bin 344 adetlik de hafif ticari araç satış performansıyla yine önemli bir başarıya imza attı.

EGEA EZBER BOZMAYA DEVAM EDİYOR

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “Koronavirüs salgını dengeleri değiştirdi. Buna rağmen, başarılı bir altı aya imza attık. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarımızı 9 bin adede yakın artırarak 39 bin 557 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdik. Satışlarımızın yüzde 95’inden fazlasını yerli üretim modellerimizin oluşturmasından gurur duyuyoruz. Egea yüksek talep görmeye ve ezber bozmaya devam ediyor. Egea’nın dört yıl üst üste Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmasının bir sebebi var. Egea, lansmanından bugüne 200 bin adedin üzerinde, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde ise 24 bin 778 adetlik satış rakamına erişti. Gördüğü yüksek müşteri talebi ve satış performansıyla otomobil pazarında tek başına yüzde 12,2’lik pazar payına ulaştı” dedi. Aytaç, Mayıs ayından itibaren pazarda kademeli olarak gözlenen pozitif seyrin yılın ikinci yarısında da süreceğini umduğunu ve yılsonu pazar beklentilerinin 600 bin adet seviyesinde olduğunu belirterek sözlerine son verdi.