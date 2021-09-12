EVMoji yarışmasının kazananı belli oldu

Dünyanın ilk elektrikli araç emojisinin tasarlanmasını amaçlayan EVMoji yarışmasına dünyanın dört bir yanından katılımcılar ilgi gösterdi. Yarışmayı kazanan tasarım, resmi emoji kreasyonunu yöneten konsorsiyum olan Unicode’a sunulacak.

ABB ve Green.TV, 2021 Dünya EA Günü’nde elektrikli araç emojisine duyulan ihtiyaca ilişkin Unicode Konsorsiyumu-nun dikkatini çekecek bir çağrıda bulunuyor. İki şirket tarafından başlatılan EVmoji tasarım yarışması, dünyanın her bir yanından 6-16 yaş aralığındaki çocukların gönderilerine ev sahipliği yaptı. Dünya Elektrikli Araç Günü’nde, 11 yaşındaki Lucía’nın Orta Avrupa’dan gönderdiği tasarımın, yarışmayı kazandığı ilan edildi.

2030’A KADAR HEDEF 145 MİLYON

Lucia’nın birinci gelen tasarımı, resmi bir EA emojisi geliştirilirken dikkate alınması talebiyle Unicode Konsorsiyumu-na sunulacak. Bugün yaklaşık 10 milyon olan dünya çapında kayıtlı EA sayısının 2030 yılında 145 milyona çıkması tahmin edilirken1, Dünya EA Günü ve EVmoji tasarım yarışması, gelecek kuşak EA sürücüleriyle etkileşim kurulmasına ve dünya çapında tanınan bir EA emojisine duyulan ihtiyacın kabul görmesine yardımcı oldu. EVmoji yarışmasının kazananı Lucía, şu ifadeleri kullandı: “İlk arabamın bir elektrikli araba olmasını çok isterim, çünkü çevreyi önemsedik-lerini biliyorum. İlk EA emojisinin yaratılmasına yardımcı olmak için bu yarışmaya katılmış olmaktan dolayı çok heye-canlıyım!”

GELECEK GERÇEKTEN ELEKTRİK

EVmoji tasarım yarışmasının jüri üyeleri arasında Green.TV Medya Kurucusu Ade Thomas, ABB E-mobilite Divizyonu Başkanı Frank Muehlon ve IndyCar ve ABB Formula E sürücüsü Simona de Silvestro yer aldı. Ade Thomas, “Jüri heye-ti, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce yaratıcı tasarım arasından Lucía’nın tasarımını seçti ve çocukları gerçek manada sürücü koltuğuna oturttu.” dedi. “Tasarımı, özel bir yetenek ve yaratıcılığı gözler önüne seriyordu ve küçük bir emoji boyutundayken bile adeta “elektrikli araç” diye bağırıyordu. Şimdi ABB ile birlikte, kazanan tasarımı değer-lendirilmesi için Unicode Konsorsiyumuna sunacağız.” Frank Muehlon ise şu sözleri ekledi: “EVmoji tasarım yarışma-sının ve Dünya EA Günü’nün aldığı geri dönüşten dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Her iki girişim de her yaş grubundan insanın elektrikli araçlar hakkında daha fazla şey öğrenmesi, gelişmeler hakkında heyecan duyması ve iş birliğine yönelmesi için mükemmel bir fırsat sunuyor. Gönderilen bu tasarımlara bakılacak olursa, gelecek gerçekten de elektrikli.”