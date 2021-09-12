Kia Sportage Black Edition versiyonuyla Türkiye’de yola çıktı. Araç, siyah renk 17 inç alaşımlı jantlar, gövde rengi kapı kolları, ön ve arka parlak siyah tampon koruma, yeni tasarım parlak siyah radyatör ızgarası, parlak siyah tavan rayları ve LED ön farları ile dikkat çekiyor.

Kia Sportage Black Edition versiyonuyla Türkiye’de yola çıktı. Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası Kia, C SUV sınıfında ezberleri bozan modeli Sportage’ın “Black Edition” serisini eylül ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sundu. Sportage 1.6 litre dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle sunduğu güçlü performansın yanında Black Edition versiyonuyla tasarım alanında da iddiasını artırıyor.

17 İNÇ’LİK SİYAH JANTLAR

Siyah detayların öne çıktığı Black Edition versiyonu, siyah renk 17 inç alaşımlı jantlar, gövde rengi kapı kolları, ön ve arka parlak siyah tampon koruma, yeni tasarım parlak siyah radyatör ızgarası, parlak siyah tavan rayları ve LED ön farları ile dikkat çekiyor. Karartılmış logosu ve parlak siyah Sportage logosu ile “Black Edition” farkını ortaya koyuyor.

100 BİN TL’YE 0,99 FAİZ

Türkiye’ye sınırlı sayıda getirilen versiyon, 4 farklı renk alternatifi, benzersiz ve göz alıcı tasarımıyla eylül ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla Kia Yetkili Satıcılarında satışa sunuluyor.